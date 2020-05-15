تفحم سيارتين واحتراق قاعة أفراح ومطعم في حريق كفر الزيات بالغربية

تسبب الحريق الذى شهده أحد المطاعم الشهيرة بكفر الزيات، في محافظة الغربية، قبل دقائق من الإفطار، في تفحم سيارتين، واحتراق كافة محتويات قاعة أفراح والمطعم.

وكان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من شرطة النجدة، بنشوب حريق في مطعم شهير بكفر الزيات، وتم الدفع على الفور بـ 5 سيارات إطفاء، وتم السيطرة على النيران قبل امتداها للمناطق المجاورة، وتبين من التحريات الأولية أن الحريق بسبب ماس كهربائي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق، و قررت ندب خبراء الأدلة الجنائية لمعرفة ملابسات الواقعة، وتحديد قيمة الخسائر.