ضبط مسئول مستودع بوتاجاز بالقليوبية باع 34768 اسطوانة بالسوق السوداء

تمكنت مباحث التموين بالقليوبية، بقيادة العقيد أحمد عبدالعليم، مدير مباحث التموين، من ضبط المسؤول عن مستودع بوتاجاز بنطاق مركز بنها، لتصرفه في عدد كبير من أسطوانات البوتاجاز وبيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى والتربح منها.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربى، مدير أمن القليوبية، إخطارا بضبط المسؤول عن مستودع بوتاجاز بنطاق مركز بنها، لتصرفه في عدد كبير من أسطوانات البوتاجاز وبيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى والتربح منها.

تشكلت حملة مكبرة تمكنت من ضبط المدير المسئول عن مستودع بوتاجاز كائن بقرية "مرصفا" التابعة لمركز شرطة بنها بالقليوبية، لتصرفه فى 34768 أسطوانة بوتاجاز صغيرة وكبيرة الحجم وبيعها بأزيد من السعر الرسمى بالسوق السوداء، والتربح مادياً جراء ذلك، والتى قدرت بـ 5445360 جنيها.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وكانت مباحث التموين بالقليوبية، تمكنت في وقت سابق من ضبط بدال تمويني يقوم بجمع سكر تموين مدعم لبيعه في السوق السوداء بمركز بنها، وضبط بحوزته طنين من السكر المدعم و400 عبوة زيت تموينى.

جرى التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

كما تم ضبط بقال تمويني، بمنطقة أبو الغيط دائرة مركز القناطر الخيرية، لقيامه بتجميع كميات من السلع التموينية المدعمة، حيث تم ضبط بحوزته 1500 كيلو جرام سكر، و204 زجاجات زيت، و600 كيلو جرام أرز، و225 كيلو مكرونة، وجرى تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.