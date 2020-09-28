الجمعة.. قافلة طبية مجانية إلى أودية الحسوة بمدينة أبورديس جنوب سيناء

أعلنت مديرية الشئون الصحية بجنوب سيناء، اليوم الاثنين، عن إطلاق قافلة طبية مجانية إلى أودية الحسوة "1، 2"، التابعة لمدينة أبورديس، خلال يومي الجمعة والسبت المقبلين.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، إن القافلة تأتي في إطار خطة لاستئناف العمل بالقوافل العلاجية، بهدف تقديم الخدمات والرعاية الطبية المجانية للمناطق الأكثر احتياجا.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه سيجرى خلال القافلة توقيع الكشف والفحص الطبي لأهالي وديان الحسوة بمدينة أبورديس والمناطق المجاورة لها.

وأشار إلى أن القافلة تضم عدة تخصصات طبية من خلال عيادات طبية متنقلة في الباطنة، والأطفال، والجراحة، والجلدية، والأسنان، والمسالك البولية، والنساء، والتوليد، والأنف والأذن والحنجرة، وعيادة تنظيم اسرة، ومعمل، وصيدلية لصرف الدواء اللازم بالمجان.