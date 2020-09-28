عاجل.. مدبولي للمحافظين: ما زالت تصلني مشاكل للتصالح.. حلوها للمواطنين

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المحافظين بالتعامل مع أي شكوى قد تقابل المواطنين المتقدمين بالتصالح في بعض مخالفات البناء.

وقال رئيس الوزراء، خلال ترؤوسه اجتماع مجلس المحافظين منذ قليل عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية": "تابعوا بأنفسكم، والتعامل مع أي شكاوى من المواطنين المتقدمين للتصالح".

وشدد "مدبولي"، على متابعة الحكومة لموقف التصالح في مخالفات البناء على الأرض أولاً بأول، وهدف تحركات الحكومة في هذا الصدد هو غلق هذا الملف تماماً، وقيام كل المخالفين بتقنين أوضاعهم.

وكلف رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بتشكيل فرق عمل تتبع المحافظين مباشرة، تقوم بجولة على اللجان المختصة في كل مكتب أو مركز تكنولوجي مختص بتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك لمتابعة الموقف على الأرض، مع ضرورة الإستماع إلى المواطنين المتقدمين للتصالح، وتطبيق كل التيسيرات التي تم الإعلان عنها، لافتاً إلى أن الكثير من الشكاوى ما زالت تصل إليه من مواطنين يشكون تعنت عدد من الموظفين تجاههم، أو عدم التطبيق للقرارات والتيسيرات التي تم الإعلان عنها.