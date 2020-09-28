عاجل.. الحكومة تسمح باستئناف البناء والتشطيب للحاصلين على "رخص"

كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال ترؤوسه اجتماع مجلس المحافظين منذ قليل، بالسماح باستئناف أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء، حتى 4 أدوار فقط، لحين إصدار اشتراطات البناء الجديدة.

وأشاد مدبولي، خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم، بما يتابعه حالياً من حالة الالتزام من جانب المواطنين بعدم التعدي على الأراضي الزراعية، معتبراً أن ذلك مكسب كبير للدولة المصرية والمواطنين المصريين، يخدم الجميع.

وأشار إلى أنه لأول مرة تتراجع هذه الظاهرة المؤسفة التي نعيشها منذ عشرات السنين، والتي كانت تمثل جريمة في حق وطننا.

وأشاد رئيس الوزراء، بالإقبال الكبير الذي تشهده الأحياء وأجهزة المدن الجديدة، والمراكز التكنولوجية المخصصة لتلقي طلبات التصالح، مشدداً على عدم السماح بأي بناء مخالف على أراضينا الزراعية مرة أخرى.