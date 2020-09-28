تسريب.. "فشل المظاهرات" يشعل نيران الفتنة بين أيمن نور ومعتز مطر

تلقى الإعلامي الهارب معتز مطر في قناة "الشرق" التي تبث من تركيا، صدمة بعد الكشف عن إحدى المكالمات، التي ظهر بها أيمن نور رئيس مجلس إدارة قناة الشرق وقيادى من جماعة الإخوان الإرهابية، وكان محور الحديث، يدور بينهما عن فشل الجماعة، في تحقيق هدفهما، في حشد المواطنين من أجل المظاهرات التخريبية.

وظهر مطر مهزوزا ومرتبكا، إذ تسببت تلك التسريبات، في اشتعال الأزمة بين الهارب أيمن نور ومعتز، وفق ما نقل موقع "العربي الحديث".

وجاء نص المكالمة المسربة على النحو التالى:

أيمن نور: عايز أقولك إن فى لبنان الحالة عظيمة جدًا، لكن الحقيقة هى نكسة أو هى هزيمة.

القيادى الإخوانى: للأسف كلنا حاسين نفس الإحساس ده يا دكتور والله، بس احنا بقالنا فترة بنحاول وبنجهز وبنعد الدعم، وعمالين نتواصل مع محمد علي، والناس بتوعنا، ولازم نعمل ولازم نعوض الإخفاق اللى كان حصل عندنا فى سبتمبر، علشان نعمل حاجة كويسة فى يناير، ونحفز الناس بس مش عارف إيه اللى حصل.

أيمن نور: للأسف لأول مرة أشعر إننا فى حالة حزن وخيبة أمل وصدمة، كنت بقولك الناس تنزل الشارع، ونعمل مظاهرة أو فعالية، لكن اكتشفت حجم الكارثة.

القيادى الإخوانى مقاطعا نور: يا دكتور أنت والله ما قصرتش، ربنا يعلم تحفيز حضرتك لينا، هو اللى كان مخلينا نكمل لحد دلوقتى، بس أنا مش عارف بعد اللى عمله محمد علي، إنه هو يطلع ويقول هنسحب وأقفل صفحتي، أنا خايف بكره الصبح إن باقى الناس اللى بندعمهم على الأرض وعمالين نوفرلهم كل الدعم، كل واحد يطلع بكره يقول أنا هقفل صفحتي، ولا هنسحب من الحراك، يعنى احنا لازم نلحق الدنيا قبل ما نخسر المعركة.

أيمن نور: أنا عايز أقولك فشلت وهزمت فى المعركة الأولى، فلا معركة أخرى لها قيمة.

وكشف التسريبات والتسجيلات، إثارة الفتن داخل صفوف مذيعي قنوات الجماعة بالخارج، يشعرون بخيبة أملهم في محاولات بث الفرقة بين صفوف الشعب المصري، الأمر الذي اضطر فيه رئيس مجلس إدارة قناة الشرق أيمن نور، أن يقوم بالعمل على إعادة ترتيب مكتبه من جديد، لمحاولة الإبقاء على مخططاته الدنيئه ضد الدولة المصرية في طي الكتمان.

أركان الجماعة تهتز

فضح أبواق الخيانة بالخارج، جعل أعضاء التنظيم يصبون جام غضبهم على قياداتهم بالخارج، بعد الهزائم والفشل المتتالي في عدم قدرتهم على الحشد، وتحريك المواطنين للنزول ضد الدولة في محاولة منهم لزعزعة استقرار الدولة المصرية.