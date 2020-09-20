أديب عن فشل دعوات التظاهر: "إعلام الإخوان بيشتم الشعب عشان محدش نزل"

سخر الإعلامي عمرو أديب، من الدعوات التخريبية التي أطلقتها جماعة الإخوان الإرهابية، بعدما تجاهلها الشعب المصري، قائلًا: "حتى الآن لم ينزل أحد".

وأضاف أديب خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر"، أن أحدًا لم ينزل بسبب مناشدات الجماعة الإرهابية: "اللي كانوا عاوزينه لم يحدث، مصر مفيهاش سر ولو الناس نزلت كنت قلت نزلت، وهم في قنواتهم بيناقشوا أسباب عدم النزول".

وتابع: "اتضايقت إني لقيت محطات كتير من المعارضة بتشتم الشعب المصري وبيتجنوا عليه، ولحد امبارح بالليل كانوا بيقولوا إنه شعب جميل".

وأوضح أن ما تقدمه الإدارة المصرية للشعب لا علاقة له بالشارع أو بصراع على السلطة: "بتقدم أحسن حاجة لشعبها زي كل الدول ما بتقدم حاجة لشعبها، وده الطبيعي، دون خناقة أو معارضة، وده حق الشعب إن حياته تبقى أحسن وأفضل".