عاجل.. مدبولي يوجه بتحذير الأماكن المحتمل تضررها بالسيول قبل حدوثها

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتكثيف الحملات التوعوية، لتحذير المواطنين في الأماكن المحتمل تضررها بسبب السيول قبل حدوثها.

وكلف "مدبولي"، خلال ترؤسه اجتماع مجلس المحافظين قبل قليل، باستمرار التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، والجهات المعنية، فيما يتعلق بمواجهة السيول خلال الفترة المقبلة، والتأكد من اتخاذ كل الاستعدادات لمواجهتها، وتكثيف حملات التوعية في مختلف وسائل الإعلام، عبر خطة استباقية لذلك.

وجدد رئيس الوزراء على أهمية المتابعة المستمرة لمشروع تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات، الذي سيكون له أكبر الأثر في تحسين جودة الحياة اليومية، لسكان القرى على وجه الخصوص، ورفع المعاناة عنهم، مشيرًا إلى أن هذا المشروع، سيستمر فى السنوات المقبلة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم إنشاء مجمع للمصالح الحكومية فى كل محافظة، وسيتم ربطه مع الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، عن طريق آليات التحول الرقمي، موضحًا أن هناك نماذج محددة لتنفيذ هذا المجمع، الذى سيضم مختلف المديريات الخدمية، لافتًا إلى أنه من المقترح، أن يتم إنشاؤه فى المدن الجديدة التابعة للمحافظات، حتى يكون وسيلة جذب للإقامة فى هذه المجتمعات العمرانية الجديدة.