جامعة المنصورة تفتتح مركز جراحة القلب والأوعية الدموية "تجريبيا"

أعلنت جامعة المنصورة اليوم، عن بدء التشغيل التجريبي للعيادات الخارجية بمركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية، بحضور الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس الجامعة المنصورة، والذي تفقد اليوم الأول لاستقبال المرضى بالعيادات الخارجية بالمركز الجديد، في إطار الاستعدادات لافتتاح المركز خلال شهر أكتوبر المقبل.

حضر الافتتاح الدكتور محمد حجازي المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية، والدكتور الشعراوي كمال مدير مستشفى الجامعة، والدكتور مسعد سليمان مدير المركز، والدكتور أسامة حمزة رئيس قسم جراحة القلب والصدر، والدكتور إيهاب سعد عميد كلية الطب الأسبق، والدكتور وائل زكريا نائب مدير المستشفيات الجامعية للشئون العلاجية، والدكتورة أمل رشاد مدير العمليات، والدكتور محمد الغندور مدير العيادات الخارجية.

وتفقد رئيس جامعة المنصورة، خلال الجولة، نظام العمل بالعيادات الخارجية، والتجهيزات الطبية للمركز بالأدوار المختلفة، مؤكدا أن المركز يعد صرحا طبيا سيقدم خدمات طبية لمرضى جراحات القلب والصدر والأوعية الدموية من محافظة الدقهلية ومحافظات الدلتا.

وقال الدكتور مسعد سليمان، مدير المركز، إنه يضم 9 أدوار: الدور الأرضي للعيادات الخارجية ومدرج تعليمي، الدور الأول يضم 6 غرف عمليات لجراحات الأوعية الدموية، منهم غرفة عمليات بنظام هايبرد بجهاز القسطرة التداخلية، الدور الثاني يضم 8 غرف عمليات لجراحات القلب والصدر، منهم 3 غرف عمليات لزراعة الرئة، الدور الثالث وهو مخصص لغرف العناية المركزة ويشمل 33 سرير عناية مركزة، الدور الرابع مخصص للخدمات الإدارية وأجهزة الخدمات، والدورين الخامس والسادس مخصصان للقسم الداخلي وإقامة المرضى ويضم غرفا مزدوجة وأقساما لحالات اليوم الواحد.

وعن الدور السابع فيضم مكاتب الإدارة والمعامل والكافتيريا وغرف الأبحاث ومعمل المهارات وقاعة الاجتماعات والمكتبة

وأكد "سليمان"، أن المركز هو أول مركز متخصص في الجراحات المتقدمة يشمل التخصصين معًا في مصر والشرق الأوسط، وتم إنشائه على مساحة 1000 متر مربع، بتكلفة إجمالية 250 مليون جنيه، ويضم 14 غرفة عمليات، و82 سريرا داخليا و33 غرفة عناية مركزة.