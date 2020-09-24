جامعة المنصورة: 20 ألف محاضرة جاهزة على المنصة الإلكترونية

قال الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إنه تم رفع ما يقارب من 20 ألف محاضرة على منصة التعليم الإلكتروني بالجامعة، ودخول حوالى 80 ألف طالب وطالبة من خلالها، ورفع ما يقارب مليون بحث لمختلف المواد الدراسية بكليات الجامعة، ووصول عدد المشاهدات على المنصة لـ2 مليون و500 ألف مشاهدة للمواد التعليمية المتاحة على المنصة، وذلك خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الماضي 2019-2020م.

جاء ذلك خلال اجتماع نائب رئيس الجامعة اليوم، وعمداء ووكلاء ومديري البرامج النوعية وأعضاء هيئة التدريس بكليات قطاع العلوم الإنسانية وهى (التجارة - الحقوق - الآداب - التربية النوعية - السياحة والفنادق - التربية الرياضية - التربية للطفولة المبكرة) بمدرج الدكتور السنهورى بكلية الحقوق لمناقشة النظام المقترح للدراسة والامتحانات للعام الدراسي القادم 2020–2021م.

وناقش "البيومي" خطة الجامعة فيما تضمنه من اللوائح، والمقررات الدراسية، وتوزيعها على أعضاء هيئة التدريس، والكتاب الجامعي، والجداول الدراسية، وأساليب التدريس والتقييم المتبعة، والمتطلبات التدريسية، وعملية المتابعة المستمرة.

واستعرض الاجتماع ما تم من إجراءات فيما يتعلق بعملية الدراسة والامتحانات، ومناقشة آليات وأسس نظم وأساليب التدريس كتقسيم الطلاب لمجموعات صغيرة لحضور الدروس العملية والنظرية لضمان تحقيق أكبر قدر ممكن من العائد التعليمي، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية في الجلسات التعليمية سواء في المحاضرات أو اللقاءات المباشرة وجهًا لوجه.

وشرح نائب رئيس الجامعة، آليات التفاعل الإلكتروني من خلال منصة التعليم الإلكتروني للجامعة والتي تتضمن عمل محاكاة للمقررات واستخدام المعامل الافتراضية ومعامل المهارات، مع مراعاة إتاحة مصادر معرفية مختلفة للطلاب تتضمن تعريف الطلاب باستخدام بنك المعرفة والمراجع الموجودة بمكتبة الكلية ومختلف الموسوعات والمواقع التعليمية المرتبطة بالمواد الدراسية، بالإضافة لتوضيح ملامح عملية التقييم المقترحة للطلاب والتي تتضمن الانتهاء من إعداد ومراجعة بنوك الأسئلة لكافة المقررات ورفعها على برنامج (Q-Mans).

واستمع إلى مقترحات أعضاء هيئة التدريس، وفى نهاية الاجتماع تم الإعلان عن مسابقة لاختيار أفضل قسم علمي صاحب أفضل منصة تعليمية.