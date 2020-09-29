مهدد بالانقراض.. تعرف على ذكر عروس البحر النافق بمرسى علم

في واقعة ليست الأولى عثر نشطاء في مجال البيئة على حيوان عروس بحر نافق على سواحل مرسى علم في المنطقة الواقعة بين مرسى علم ووادي الجمال حيث يجري حاليا دراسة أسباب نفوقها وجروحها الظاهرة.

"الوطن" ترصد ما هي عروس البحر ومدى ندرة وجودها بالبحر الأحمر..

- عروس البحر النافقة ذكر يبلغ طوله 3 أمتار، حيث تبين من المعاينة المبدئية للحيوان النافق، أن سبب وفاته هو اصطدام أحد المراكب به، ما تسبب في جروح غائرة بالرأس والجسد.

- لم يكن الحيوان النافق هو الحيوان الوحيد الموجود بالبحر الأحمر حيث توجد مجموعات منه تجذب محبي الغوص وعشاق الطبيعة بالمنطقة.

- ويعد عروس البحر من الثدييات النباتية، يعيش حيوان عروس البحر، إما وحيدًا أو زوجيًا أو في قطعان صغيرة، تتضمن بين 3- 6 حيوانات، ويتراوح لون جلده بين البني الفاتح والرمادي، ويحيط بفمه شعر قاسي الملمس يفيد في الاستشعار، أما منخريها فيقعان في قمة الرأس، ما يتيح لها التنفس دونما الحاجة للارتفاع كثيرًا عن سطح الماء.

- وضعت عروس البحر على القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض والتي أنشئت في عام 1963 وهي لائحة تصنف وتدرس حالة حفظ الأنواع النباتية والحيوانية يصدرها اتحاد الحماية العالمي السلطة الرسمية القائمة على حفظ الأنواع في العالم، ويهدف اتحاد الحماية العالمي إلى إعادة تقييم كل فئة من الأنواع كل 5 سنوات إذا أمكن، أو كل عشر سنوات على الأقل.

- يعيش حيوان الدوجونج "عروس البحر" في المياه الساحلية الدافئة في البحر الأحمر والمحيط الهندي والهادئ، وهو الوحيد بين الحيوانات المائية الثديية الذي يتغذى فقط على الأعشاب في قاع المياه الضحلة.

-يمكن لعروس البحر أو "الدوجونج" المكوث داخل الماء لست دقائق قبل أن يخرج إلى السطح للتنفس وتساعد الأم وليدها في الخروج للسطح والتقاط أول نفس في حياته.

- تحمل أنثى الدوجونج جنينها سنة كاملة وتستمر في رعايته لمدة 18 شهرا.

- يصل طول الحيوان إلى 4 أمتار ووزنه يقارب الطن، ويشبه في الشكل والسلوك إلى حد كبير خروف البحر الذي يظهر في الصورة بالأسفل وهو يتغذى ليلا ونهارا على الأعشاب البحرية التي يبحث عنها بواسطة أنفها الضخم وتقضمها بشفتيها القاسيتين.