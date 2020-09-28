البيئة تعلن تفاصيل نفوق "عروسة البحر" في مرسى علم: "ستدفن بعد الفحص"

قال تامر كمال مدير محميات البحر الأحمر، إنه جار معاينة وفحص عروس البحر، التي عثر عليها نافقة على أحد شواطئ مرسى علم، اليوم، لمعرفة سبب النفوق، خاصة أن الصور الأولية، تكشف عن وجود إصابات بها.

وتابع كمال في تصريحات لـ"الوطن"، أن المنطقة التي عثر بها على "الداجونج" النافقة، لا يوجد به نشاط للمراكب السياحية كبير في الفترة الحالية، ومن المرجح أن ما حدث حادث عرضي، نتج عن اصطدام عروس البحر بأحد المراكب، أو قد يكون ما بها من إصابات، ناتج عن سعيها وراء الغذاء، ما جعلها تصطدم بالشعاب المرجانية، محدثة ما فيها من إصابات، وفي كل الأحوال، فأنه يجري التحقيق حاليا لمعرفة أسباب الحادث.

وعن ما سيتم، قال مدير محميات البحر الأحمر، وجدت عروس البحر في حالة سيئة، ومما يبدو عليها، أنها نفقت منذ ثلاثة أيام، لذا سيتم فحصها ظاهريا، ومن ثم دفنها.

كان نشطاء في مجال البيئة، عثروا على عروس بحر نافق، ذكر، يبلغ طوله ٣ أمتار، وذلك جنوب مدينة مرسى علم، بالتحديد بشاطئ منطقة مرسى طنطب، حيث تبين من المعاينة المبدئية للحيوان النافق، أن سبب وفاته هو اصطدام أحد المراكب به، ما تسبب فيه جروح غائرة بالرأس والجسد.

ويعد عروس البحر من الثدييات النباتية، ويتراوح طول الواحد منه 2.5- 3.2 متر، وقد يصل 4 أمتار، ويبلغ وزن الحيوان البالغ بين 230 إلى 900 كيلوجرام ، وخلال تناولها الأعشاب البحرية، تصعد إلى السطح في أوقات غير منتظمة للتنفس، لكنها في المتوسط تتنفس مرة كل 3- 5 دقائق.

يعيش حيوان عروس البحر، إما وحيدًا أو زوجيًا أو في قطعان صغيرة، تتضمن بين 3- 6 حيوانات، ويتراوح لون جلده بين البني الفاتح والرمادي، ويحيط بفمه شعر قاسي الملمس يفيد في الاستشعار، أما منخريها فيقعان في قمة الرأس، مما يتيح لها التنفس دونما الحاجة للارتفاع كثيرًا عن سطح الماء.