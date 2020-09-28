عاجل.. مصدر أمني بـ"الداخلية": نلاحق "عنتيل التجمع".. وجارٍ استدعاء الفتاة

أكد مصدر أمني أن الأجهزة المختصة تفحص واقعة اتهام فتاة لشاب، تعرفت عليه داخل جيم بالتجمع الخامس، بالاعتداء جنسيًا عليها.

وقال المصدر، لـ"الوطن"، إن الأجهزة الأمنية لم تتلق بلاغات رسمية حتى الآن، لكنها تفحص ما أوردته عدد من الفتيات حول تعرضهن لتعد جنسي من المتهم المعروف باسم "عنتيل التجمع"، بعد استدراجهن، بحسب ما أوردته مبادرة "انتي الأهم".

وأشار المصدر إلى أنه سيتم ملاحظة "العنتيل"، مع استدعاء الفتاة التي أوردت الواقعة خلال مبادرة "انتي الأهم".

كانت مبادرة "انتي الأهم"، كشفت عن ضحية جديدة من ضحايا الاستغلال الجنسي، حيث استقبلت استغاثة فتاة كشفت تفاصيل التعدي عليها جنسيًا على يد من وصفته بـ"عنتيل التجمع".

وقالت الفتاة، في استغاثتها "ما أعرفه عن عنتيل التجمع أشياء كثيرة ولدي ما يثبت كل ما أقوله، وعندما واجهته ضربني وابتزني ولكني قررت أن آخذ حقي وحق جميع الفتيات اللاتي قام بخداعهن واستغلالهن وسوف أقوم بإبلاغ السلطات بكل ما أعرفه عن هذا الشخص المجرم وعن ضحاياه، ومنهم زوجة الرجل الشهير التي أحتفظ بصورها ومحادثتها معه، وأطلب من مبادرة "انتي الأهم" أن تقدم لي الدعم وأن تقف بجانبي في قضيتي".

يذكر أن مبادرة "انتي الأهم" واحدة من المبادرات الداعمة لضحايا التحرش الجنسي، وتفتح المساحة الخاصة للفتيات اللائي يحتجن الدعم، وتساعدهن في فتح خط نجدة للإبلاغ عن كل حالات العنف.