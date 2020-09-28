"الوطن" داخل بيت الزعيم جمال عبدالناصر في ذكرى رحيله الـ50

زيارة متحف الزعيم جمال عبدالناصر، الكائن بمنشية البكري، أحد الطقوس التي يميل محبو عبدالناصر لتأديتها بشكل مكثف، في ثلاث مناسبات ترتبط باسم عبدالناصر، وهي ذكرى ثورة 23 يوليو 1952، وذكرى ميلاد الزعيم في 15 يناير، واليوم 28 سبتمبر 2020، الـ50 لرحيله.

وتابعت "الوطن" من داخل المتحف، على مدار اليوم، المترددين على المتحف، الذي تراجع نسبيا عن الأيام السابقة، حسب سهى أحمد مديرة المتحف، مشيرة إلى أن انخفاض عدد المترددين على المتحف، حدث بشكل عام بعد كورنا، وهو أمر طبيعي.

وأضافت سهى، في مناسبات الاحتفال بالزعيم عبدالناصر، 23 يوليو، وميلاه في 15 يناير ورحيله في 28 سبتمبر، تفتح وزارة الثقافة باب زيارة المتحف مجانا للجمهور، وكانت أعداد الزائرين تتخطى 120 زائر، من المصريين والعرب والأجانب، وعن أكثر الفئات المقبلين على الزيارة، قالت: منهم كبار السن وطلبة، هذا بخلاف الرحلات.

وتابعت: تراجعت الزيارات في الأيام العادية وفي المناسبات، منذ افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا اليوم في 2016، مفسرة الأمر "بسبب التخوف من فيروس كورونا، وهو أمر طبيعي بالنسبة لارتياد المواقع الثقافية."

وعن أغرب استفسار ات الزائرين، الناس تزور المتحف تعبيرا عن حبهم للزعيم الراحل، ولديهم رغبة في رؤية منزله، ومتعلقانه الشخصية، وبعض الناس تسأل أسئلة منها عن مكتبه، وغرفة نومه، ومنهم من يسأل تفاصيل دقيقة عن الرئيس منها: "عبدالناصر كان بينام على أي جنب!"

￼￼سيف الدين عبدالله السيد، طالب بكلية التجارة جامعة الأزهر، وأحد الزائرين قال إنه زار الضريح، وجاء لزيارة المتحف، وهي المرة الأولى، مضيفا: بعض الطلاب وخصوصا الأزهريين، ربما تقييمهم ظالم للتجربة، لكني تربيت في بيت ناصري، جدي يضع صورة جمال عبدالناصر في البيت أراها منذ كنت صغيرا، موضحا جدي كان خراط، والآخر كان فلاح استفاد من الإصلاح الزراعي، ونشأت على حب عبدالناصر.

وتابع: بعض المعلمين في الأزهر، كان لديهم ميول معارضة غير موضوعية لعبدالناصر، بينما، وهو ما يتعارض مع تربيت عليه، رغم أن عبدالناصر هو من أنشأ جامعة الأزهر وجعل التعليم فيها مجانيا، موضحا "عايز استنتج حكمي الخاص بي عن عبدالناصر"، والمفروض الشباب في جيلي يستنج حكمه بطريقته الخاصة.

ويضم متحف الزعيم جمال عبدالناصر (بيته) في، دوره الأول مكتب الرئيس و2 صالون، وقاعة المقتنيات والأوسمة، وفي الدور الثاني مقر الأسرة ومكتبة، وغرفة المعيشة وسفرة وينقسم سيناريو الغرض المتحفي إلى ثلاثة مسارات، الأول هو المكان متمثلا في البيت وأثارثه لإعطاء صورة كاملة للزائر عن طبيعة الحياة بداخله، والمسار الثاني حكاية شعب ويعتمد على التأريخ لحياة الرئيس والأحداث التي شهدها ومنعها، وينهي المسار بمشهد الجنازة، والمسار الثالث قاعة مقتنيات الرئيس كالأوسمة والنياشين والخطابات والأحداث المرتبطة بها.