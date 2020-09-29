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أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 29-9-2020 في مصر

كتب:

الوطن
12:12 ص | الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
أسعار الفاكهة

أسعار الفاكهة

تقدم "الوطن"، متوسط أسعار الفاكهة بالسوق المصرية، اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر الحالي، والتي تنوعت بين العنب والكنتالوب والكاكا، كالتالي:

الكريز

تراوح سعر كيلو جرام الكريز بين 30 إلى 35 جنيهًا.

الأناناس

وصل متوسط سعر حبة الأناناس إلى 35 جنيهًا.

المانجو

تبدأ أسعار المانجو من 20 جنيهًا وتصل إلى 50 جنيهًا بحسب النوع.

العنب

وصل سعر العنب البناتي الأصفر إلى 10 جنيهات، والأحمر إلى 12 جنيهًا.

البرقوق

وصل سعر كيلو جرام البرقوق إلى 15 جنيهًا.

الكمثرى

تراوح سعر الكمثرى الثلاجة بين 8 إلى 19 جنيهًا.

الكنتالوب

بلغ متوسط سعر كيلو الكنتالوب 6 جنيهات.

البلح

تراوح سعر البلح ما بين 8 إلى 30 جنيهًا للكيلو.

الكاكا

تراوح سعر كيلو جرام الكاكا بين 9 إلى 12 جنيهًا.

المشمش

وصل سعر كيلو المشمش إلى 25 جنيهًا.

التين البرشومي

تراوح سعر الكيلو من 15 إلى 20 جنيهًا.

الجوافة

وصل سعر كيلو جرام الجوافة إلى 15 جنيهًا.

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