مدرس يقتل شقيقته في سوهاج: رفضت إعداد الطعام له

قتل مدرس يقيم دائرة مركز المراغة في سوهاج، شقيقته بعد أن طعنها بسكين لرفضها إعداد الطعام له.

وأبلغ المتهم الشرطة بعثوره على جثة شقيقته مقتولة، وتبين من التحريات أنه هو من ارتكب الواقعة.

ألقت الشرطة القبض علي المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وتمت إحالته إلى النيابة العامة، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد ورود بلاغ من "م. ع. ت." 45 عاما، مدرس، بالعثور على جثة شقيقته 40 عاما، ربة منزل، داخل منزلها بناحية بدائرة المركز وبها آثار طعن بسكين بأماكن متفرقة بالجسم.

انتقل إلى مكان الواقعة، ضباط مباحث المركز، وتبين من الفحص العثور على الجثة غارقة بدمائها، ووجود آثار طعنات، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المراغة المركزي.

وتبين من تحريات ضباط وحدة مباحث المركز، أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق الضحية، حيث تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، لرفضها إعداد الطعام له، فأحضر سكين المطبخ وانهال عليها بالطعنات حتى فارقت الحياة.

حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.