الجزيرة "مصنع الشائعات": زعمت هدم المساجد وحرضت على قانون التصالح

تواصل قناة الجزيرة أساليبها المغرضة وحربها ضد مصر لتشويه صورتها التي تسعى من خلالها الهجوم على قانون التصالح، وترويج فيديوهات مفبركة، واستغلال الحملات التي تقوم بها الدولة لاسترداد حق الشعب من مغتصبي أراضي الدولة في الترويج بأن هذه الحملات تنال من بيوت الله.

وروجت "الجزيرة"، لخبر إزالة مسجد "الصحابة" بكفر الدوار في محافظة البحيرة لاستكمال بناء محور المحمودية، رغم أن ذلك المحور يُعد أحد المشروعات القومية لحل الأزمة المرورية التي تعمل الدولة على حلها، كما رددت ذلك مسبقًا حينما تم إزالة مسجد الزرقاني بمنطقة غيط العنب في الإسكندرية ونقل الضريح لساحة ميدان الأضرحة بـ أبو العباس في منطقة بحري.

وفي الوقت الذي زعمت فيه الجزيرة أن الدولة المصرية تهدم المساجد، كانت الأرقام تكشف الحقائق وترد على أكاذيب الجزيرة، فبعد 6 سنوات منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم، جاءت مصر في مقدمة الدول بملف إعمار المساجد، وذلك بعدد اجمالي المساجد في مصر الذي وصل نحو 150 ألف مسجد، حسب مصادر بوزارة الأوقاف.

"جمعة": ما تم بناؤه من مساجد في ست سنوات لم يحدث في العالم

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، في خطبة صلاة الجمعة اليوم، أنه في ست سنوات ما تم بناؤه من مساجد جديدة في مصرنا العزيزة ربما لم يبن في أي دولة أخرى على الإطلاق.

و أوضحت مصادر بالوزارة، لـ"الوطن" أنه تم بناء ما يزيد على (1200) مسجد جديد خلال السنوات الأخيرة، كما أن وزارة الأوقاف قامت بإحلال المساجد القديمة وإعادة بنائها أو صيانته، والتي وصل عددها ما يزيد على (3600) مسجدا، بالاضافة إلى احلال أكثر من (3000) مسجد قديم بالجهود الذاتية لأبناء هذا الوطن الطيب.

وقال المصدر، لـ"الوطن"، إنه سيتم افتتاح نحو 314 مسجدًا جديدًا خلال شهري سبتمبر واكتوبر، بدأت بافتتاحات الوزير بجنوب سيناء، والتي بلغت (14) مسجدًا جديدًا (7) مساجد بالمحمودية و(7) مساجد بجنوب سيناء، فضلا عن افتتاحات أخرى بالشرقية والدقهلية والقليوبية.

وأضاف: "أنفقت وزارة الأوقاف 3 مليارات و250 مليونًا لإحلال وتجديد وإعادة بناء المساجد، كما أشرفت على إنفاق 3 مليارات جنيه من الجهود الذاتية لأهل الفضل، لإحلال وتجديد وإعادة بناء المساجد"، متابعًا أن الأوقاف افتتحت (1170) مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم، و (69) مركزًا لإعداد محفظى القرآن الكريم.

وكان وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، افتتح اليوم (14) مسجدًا جديدًا (7) مساجد بالمحمودية و(7) مساجد بجنوب سيناء.

وقال الرئيس السيسي في تصريحات سابقة خلال افتتاح مشروعات بالإسكندرية: إن الهدف من إجراءات مواجهة البناء المخالف هو تحقيق المصلحة العامة، مؤكدا إن أي مسجد شملته قرارات الإزالة يتم بناء مسجد بديل له بعد اعمال التطوير ووفق مخطط عمراني سليم، دون أن يكون ذلك على أرض مخالفة، قائلا: "إزاي تبني بيت لله على أرض مش ارضك، أو في بناء مخالف، النبي مايرضاش بكدة".