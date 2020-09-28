رينو مصر تطلق حملة تخفيضات

أطلقت الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM وكيل علامة رينو الفرنسية في مصر، أكبر حملة تخفيضات على سيارتها 2021، بما يتفق مع احتياجات المستهلك المصري، وقدراته الشرائية، بدأتها مطلع الأسبوع الجاري على موديل كادجار تحت شعار "المنافسة انتهت".

حيث انتهجت الشركة استراتيجية ميزتها عن غيرها باعتمادها نظرية التوازن بين مواصفات السيارة العصرية ذات الجودة العالية والأسعار، كعملة وحيدة ترتكز عليها في إرضاء عملائها وأحد عوامل الجذب الرئيسية التي تزيد من الطلب على رينو، ما جعلها من أكثر السيارات تفضيلاً لدى غالبية المصريين.

وتمثل علامة رينو الفرنسية خيارًا جاذبًا لعشاق السيارات في العالم ممن يبحثون عن كفاءة عالية وتصاميم عملية جذابة وأسعار مناسبة، وتأتي خطوة خفض الأسعار في إطار رؤية شاملة لـEIM لتلبية الحاجة المتزايدة في السوق المصري على سياراتها.

وفي السياق ذاته أكد رامي جاد، مدير عام رينو مصر، أنه من الملاحظ أن الاقتصاد المصري يشهد حاليًا مرحلة انتعاش استثنائية في المنطقة العربية، وانعكس ذلك في تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى ومعدلات النمو، ما يضع على عاتقنا مسئولية تلبية احتياجات السوق؛ فنحن هدفنا تلبية احتياجات ومتطلبات كافة فئات المجتمع ومحبي السيارات وبأسعار معقولة.

وحول تأثير هذه الأسعار الإيجابية على سوق السيارات قال جاد: "رينو هى إحدى أهم السيارات ليس فقط في مصر بل على مستوى العالم، ونحن من خلال هذه الحملة نهدف إلى إتاحة الفرصة لأكبر عدد من العملاء في اقتناء السيارة رينو كادجارمما يسهم في مساعدتهم على اتخاذ القرارت الصحيحة عند الشراء، بعيداً عن منطق المغالاة، لذا كان شعارنا في الحملة هو المنافسة انتهت، فما يهمنا بالأساس ليس المكسب المادي من خلال الترويج لموديلات سيارتنا فحسب، إنما تسليط الضوء على خططنا المستقبلية لا سيما ما يتعلق بالمعارض ومراكز الخدمات الجديدة التي تخطط الشركة لافتتاحها خلال الفترة المقبلة ومبادراتها الترويجية المبتكرة لخدماتها ومنتجاتها في السوق المصري، تلبيةً للطلب المتزايد من عملاء رينو في التطوير في محافظات مصر.

جدير بالذكر أن الحملة تستهدف رينو كادجار ولفترة زمنية محدودة التي تتميز بتصميم السيارة الخارجي، بمقدمة ومصد خلفي ذات تصميم يضفي الروح الشبابية على السيارة لتناسب عشاق المغامرة الآمنة، ويأتي تصميم المصابيح الخلفية ليعطي مظهر أكثر جرأة وتحدي للسيارة، وتضيف الإضاءة الأمامية من نوع LED رؤية واضحة للطرق تمنح السائق تجربة قيادة آمنة، هذا بالإضافة إلى جنوط الألومنيوم الجذابة Alloy Wheels بمقاسات ”17 و”18 التي تناسب جميع أنواع الطرق في مصر.

أما عن التصميم الداخلي لكادجار، فتأتي السيارة مزودة بتكنولوجيا جديدة تتمثل في شاشة تعمل باللمس مقاس 7” متعددة الوسائط تجمع مختلف الإعدادت الخاصة بالسيارة والتي تبدأ العمل فور تشغيل المحرك، ومزودة بشاشة مرآة للهاتف تعمل مع أنظمة أبل وأندرويد بالإضافة إلى هوائي من نوع Shark والذي يستقبل موجات الـGPS، إلى جانب تشغيل محطات الراديو FM وDAB station.

وتقدم كادجار حلول تقنية ذكية تشمل نظام التعرف على الصوت والمزود بالميكرفون الثنائي الجديد الذي يعمل عن طريق توصيل الهاتف الذكي بالسيارة من خلال البلوتوث لاستقبال أعلى جودة للصوت، مما يجعلها سيارة عصرية تلبي احتياجات المستخدم بشكل عملي.

وتم إضافة خاصية الـAuto Parking System، حيث يقيس النظام مسافة الركن المتوفرة ويحدد المسار تلقائياً بنفسه دون تدخل السائق، بالإضافة لنظام الكشف عن النقاط العمياء، حيث يقوم النظام بتحذير السائق عند احتمال حدوث اصطدام مع مركبات أخرى بجانب أو خلف السيارة خلال تغيير الحارات على الطريق.

وعن المقصورة فتأتي بمقاعد مريحة مكسوة بالجلد، ومزودة بوحدات تدفئة للمقاعد الأمامية ووسادات قابلة للامتداد لتضمن راحة أكبر للركاب.

ولم تستثني السيارة المقصورة الخلفية حيث تم تزويدها بمخارج تكييف للمقاعد الخلفية بالإضافة إلى فتحات للـUSB لشحن الهواتف تعمل حتى أثناء توقف المحرك، وبذلك تصبح السيارة مناسبة للعائلة وأيضًا للأفراد.

كما تم الإعلان عن أسعار رينو كادجار والتي جاءت كالتالي: 364,00، 399,000 ،424,000 جنيه.

وتأتي السيارة "كادجار" بثلاثة فئات تتميز كلًا منهم بمحرك تربو سعة 1.2 لتر بقوة 130 حصان وسعة خزان وقود 55 لتر، في حين تبلغ سعة الصندوق الخلفي 472 لتر.

كما تأتي الثلاث فئات، بالإضافة إلى العديد من تجهيزات الأمان والسلامة مثل الـ HSA وEBD وESP وABS أو نظام الفرامل المضادة للانغلاق، كما تدعم السيارة وضع Eco لتوفير استهلاك الوقود، وحساسات خلفية للركن.