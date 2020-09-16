أسعار جميع أنواع سيارات رينو الفرنسية في السوق المصرية

تعد السوق المصرية من أكبر الأسواق التي ينتشر فيها العديد من ماركات السيارات المختلفة سواء كانت الأوروبية أو الصينية أو اليابانية.

وتعتبر شركة "رينو" الفرنسية، من أبرز الشركات التي تحظى بمبيعات قوة داخل السوق المصري، وتتوفر في السوق المصري العديد من الطرازات المختلفة التي تنتجها الشركة.

وتنشر "الوطن"، خلال السطور التالية الطرازات التي يتم طرحها في السوق المصرية من الشركة وأسعارها:

1- "رينو لوجان" وتأتي في السوق المصرية بفئتي مانيول، الأولى بسعر 169 ألف جنيه، والثانية بسعر 183 ألف جنيه.

كما تأتي بأربع فئات أوتوماتيك مختلفة التجهيزات، تبدأ بسعر 193 ألف جنيه وتصل الفئة الأعلى تجهيزاً لسعر 229 ألفا و500 جنيه.

2- "رينو سانديرو"، وتأتي أيضاً في السوق المصرية بفئة واحدة أوتوماتيك بسعر 213 ألف جنيه.

3- "رينو سانديرو ( ستيب واى )" وتتوفر في السوق المصري بفئتين الأوى بسعر 240 ألف جنيه والثانية بسعر 243 ألف جنيه.

4- "رينو ميجان" وتأتي في السوق بأربع فئات مختلفة التجهيزات، وتبدأ الفئة الأولى بسعر 293 ألف جنيه، وتصل الفئة الأعلى تجهيزًا لسعر 393 ألف جنيه.

5- "رينو داستر" وتأتي في السوق بثلاث فئات مختلفة التجهيزات، وتبدأ الفئة الأولى بسعر 302 آلاف جنيه، وتصل الفئة الأعلى تجهيزًا لسعر 346 ألف جنيه.

6- "رينو كادجار" وتأتي في السوق بثلاث فئات مختلفة التجهيزات، وتبدأ الفئة الأولى بسعر 394 ألف جنيه، وتصل الفئة الأعلى تجهيزًا لسعر 444 ألف جنيه.