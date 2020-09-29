"طوارئ كفر الشيخ".. حلم أبناء المحافظة يتحقق في عهد السيسي

حلم طال انتظاره لدى أبناء محافظة كفر الشيخ، وهو إنشاء مستشفى الطوارئ ليخفف عنهم أعباء الذهاب للمستشفيات بالمحافظات المجاورة، فالمحافظة التي تضم قرابة الـ 4 ملايين مواطن، ظل يراودها حلم إنشاء مستشفى للطوارئ، إلى أن صدرت تعليمات رئاسية عام 2017 من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالبدء الفوري في إنشاء المستشفى، ضمن المشروعات القومية التي يُجرى إنشاؤها بكفر الشيخ، ومن المقرر أن يتفقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، برفقة عدد من الوزراء، اليوم الثلاثاء.

في سبتمبر عام 2017، بدأ تخطيط وتحديد موقع مستشفى الطوارئ، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من استكمال إنشاء المدينة الطبية بجامعة كفر الشيخ، وخُطط أن يتكون المستشفى من 9 طوابق بمساحة إجمالية 5 آلاف متر مربع، حيث يتكون من بدروم ودور أرضي و7 أدوار علوية، ويضم 360 سريرا، بينهم 45 سرير طوارئ، 160 سريرا للإقامة، و42 سرير رعاية مركزة و30 حضاناً للأطفال، و14 جهاز غسيل كلوي و30 عيادة خارجية و14 غرفة عمليات كبرى وصغرى، وقسم قسطرة القلب ملحق به 4 غرف للقسطرة و11 سرير رعاية مركزة.

كما يضم المستشفى، 4 قاعات محاضرات علمية بسعة 160 شخصًا، وقسم خاص للعلاج الطبيعي والتأهيل على مساحة 600 متر مربع، مشيرًا إلى أنه سيجرى تجهيز المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية وفقا للمواصفات القياسية العالمية، حيث سيجرى استخدام أحدث التقنيات لمنع انتشار العدوى، ومنها نقل الأدوات والمعدات الجراحية المستخدمة في غرف العمليات آليا، من وإلى غرف العمليات ووحدة التعقيم المركزي.

وتبلغ التكلفة الإجمالية لمستشفى الطوارئ ومركز الأورام، حوالي ملياري جنيه ويتم تنفيذ الأعمال على 3 مراحل، ويعد المستشفى إنجازاً كبيراً للقطاع الطبي بالمحافظة، ومن المقرر أن ينتهي العمل به بنهاية هذا العام، من أعمال التشطيبات، على أن يتم الانتهاء من التجهيزات الطبية خلال عام.

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن العمل بالمستشفى يسير على قدم وساق، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذى أولى منذ توليه المسؤولية القطاع الصحى أهمية كبيرة باعتباره أحد أهم الملفات التي تخدم المواطن حيث يتابع السيسى شخصيا مبادرات الصحة التي من شأنها الحفاظ على صحة المواطن المصرى، وتحققت في هذا الملف العديد من الإنجازات الملموسة على أرض الواقع.

ومنذ قرابة الـ 3 أعوام جرى افتتاح المستشفى الجامعي بتكلفة 380 مليون جنيه وبسعة 466 سريرا و13 غرفة عمليات، حيث إنه مجهز بأحدث الأجهزة الطبية وفقا للمواصفات العالمية، إلى جانب افتتاح جميع كليات القطاع الطبي «الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض»، وكذلك مستشفى الطلبة.