بملياري جنيه.. رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد إنشاءات مستشفى االطوارئ 

تفقد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ ، اليوم الأربعاء، أعمال إنشاء مستشفى الطوارئ على مساحة 4 آلاف و700متر مربع بارتفاع 9 طوابق وتبلغ طاقتها الاستيعابية حوالى 400 سرير، ومركز الأورام والمقام على مساحة 2200 متر بسعة 35 سريرا وذلك للوقوف على الحاله الإنشائية ومتابعة مراحل تنفيذ المشروعين.

وقال دسوقي، إن التكلفة الإجمالية لمستشفى الطوارئ ومركز الأورام تبلغ حوالي ملياري جنيه ويتم تنفيذ الأعمال على 3 مراحل وتم التعاقد على الأجهزة الخاصة بمركز الأورام، مشيرًا إلى أن المشروعين سيقدمان خدمة طبية متميزة لمحافظات الدلتا.

أكد رئيس الجامعة، على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذى أولى منذ توليه المسؤولية القطاع الصحى أهمية كبيرة باعتباره أحد أهم الملفات التي تخدم المواطن حيث يتابع السيسى شخصيا مبادرات الصحة التي من شأنها الحفاظ على صحة المواطن المصرى، وتحققت في هذا الملف العديد من الإنجازات الملموسة على أرض الواقع .

وبدأ العمل بمستشفى الطوارئ، في عام 2017، وهو ضمن المرحلة الثانية لإنشاء المدينة الطبية بالجامعة وسيتكون من 9 طوابق بمساحة إجمالية 35 ألف متر مربع، ويضم 300 سرير، و14 جهاز غسيل كلوي و30 عيادة خارجية و9 غرف عمليات كبرى وصغرى، وقسم قسطرة القلب ملحق به 4 غرف للقسطرة و11 سرير رعاية مركزة.

ويعد المستشفى إنجازاً كبيراً للقطاع الطبي بالمحافظة وهو حلم أبناء كفر الشيخ، بدلاً من الانتقال لمستشفيات الطوارئ بالمحافظات المجاورة، ومن المقرر أن ينتهي العمل به بنهاية هذا العام.

وفي وقت سابق تفقد محافظ الأقليم، اللواء جمال نور الدين، العمل بالمستشفى مشيداً بما جرى تنفيذه به.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، الدكتور رضا صالح ، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، و الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.