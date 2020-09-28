ترامب يرد بقوة على نيويورك تايمز: دفعت ملايين الدولارات كضرائب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، إنه دفع "ملايين كثيرة من الدولارات كضرائب" وإنه يملك أصولًا أكثر بكثير من الديون.

وفي سلسلة تغريدات على تويتر، رد الرئيس الأمريكي على تقرير لصحيفة نيويورك تايمز يفيد بأنه لم يدفع سوى 750 دولارًا من ضرائب الدخل الاتحادية في عامي 2016 و2017، بعد الإبلاغ لسنوات عن تكبد مشروعاته التجارية خسائر فادحة.

وقال ترامب: "لقد دفعت ملايين كثيرة من الدولارات كضرائب لكنني كنت، مثل أي أحد، مستحقًا... لإعفاءات الضريبية... لدي ديون ضئيلة للغاية مقارنة بقيمة الأصول".

وأضاف الرئيس الجمهوري، الذي سيواجه منافسه الديمقراطي جو بايدن مساء الثلاثاء، في أول مناظرة رئاسية، أن لديه "أصولا استثنائية" وتفاخر ببيان مالي "مثير للإعجاب".

كانت نيويورك تايمز ذكرت أن ديون ترامب بلغت مئات الملايين من الدولارات وسط خسائر مزمنة لأعماله يستخدمها لتجنب دفع الضرائب.

وأضافت أنها حصلت على بيانات الإقرارات الضريبية التي تغطي أكثر من 20 عامًا لترامب والشركات داخل مؤسسته التجارية.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إن ما ورد عن ديون ترامب يثير أسئلة متعلقة بالأمن القومي لأن المواطنين يستحقون أن يعرفوا لمن يدين بالمال.