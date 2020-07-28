بسبب تغريدة مخالفة.. "تويتر" يقيد حساب دونالد ترامب الابن

قالت شركة "تويتر" إنها قيدت قدرة دونالد ترامب الابن على الدخول إلى حسابه لمدة 12 ساعة بسبب تغريدة له خالفت سياسة الموقع الخاصة بالمعلومات المغلوطة عن فيروس كورونا.

ونشر الابن الأكبر للرئيس دونالد ترامب تسجيلا مصورا، أمس، الاثنين لأطباء يتحدثون عن عقار "هيدروكسي كلوروكين" حذفته "تويتر".

كما عاود الرئيس ترامب نشر تغريدات أمس الاثنين تتضمن رابطا للتسجيل المصور واتهم الطبيب أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، والديمقراطيين بالحد من استخدام عقار "هيدروكسي كلوروكين" لعلاج فيروس كورونا.

وتم حذف التغريدة التي شاركها ترامب مع متابعيه البالغ عددهم 84 مليونا في إطار الإجراءات التي تطبقها "تويتر" وفقا لوكالة أنباء رويترز.

ويشار إلى أن التسجيل حذفه أيضا كل من "فيسبوك" وموقع "يوتيوب" بعد أن حقق ملايين المشاهدات، لانتهاكه قواعدهما الخاصة بالمعلومات المغلوطة عن كورونا.

وخلال التسجيل المصور روّج العلماء للدواء "هيدروكسي كلوروكين" كعلاج لكوفيد-19 وقللوا أيضا من الحاجة لاستخدام الكمامات في ظل انتشار الجائحة. وأظهر إحصاء مشاهدة التسجيل المصور 17 مليون مرة على "فيس بوك" قبل حذفه.

يذكر أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ألغت الشهر الماضي تصريحها الطارئ باستخدام "هيدروكسي كلوروكين" لعلاج كوفيد-19 بعد أن شككت دراسات عدة في فاعليته. ودأب ترامب على التوصية بالعقار وقال إنه استخدمه شخصيا.