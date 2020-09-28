"جوازة 6 نجوم" خامس عروض ملتقى مبادرة المؤلف مصري

يستضيف مسرح بيرم التونسي بالاسكندرية، مسرحية "جوازة ٦ نجوم" في السابعة والنصف من مساء يوم الخميس والجمعة والسبت ١و٢و٣ أكتوبر المقبل، وهو خامس عروض ملتقى مبادرة "المؤلف مصري".

الملتقى تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وإشراف قطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، يقدمها البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، من انتاج فرقة مسرح الاسكندرية برئاسة الفنان محمد مرسي.

تدور أحداث المسرحية حول عروسين في أول يوم زفافهما، يتعرضان لمواقف وتدخلات الأهل وجرسون قاعة الفرح في إطار كوميدي، وظهور ابنتهما المستقبلية وما يتعرضان له من ضغوط وأفكار حديثه وأفكار قديمه بالية، وقرارهما في النهاية الاعتماد علي أنفسهم وإبعاد الجميع .

"جوازة ٦ نجوم" بطولة كل من: رضا إدريس، رشاد رشدي، شيريهان شاذلي، محمد فاروق، بيلار سامي، مروان نور، ديكور دنيا عزيز، إضاءة إبراهيم الفرن، موسيقي وألحان شريف ياسر، مخرج منفذ ياسمين سعيد، مساعدو الإخراج أحمد إبراهيم وعبد الرحمن كمال، تأليف وإخراج أحمد مصطفي.