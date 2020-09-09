خالد جلال يفتتح معرض "معالم القاهرة التاريخية" بالهناجر

افتتح المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، معرض صور فوتوغرافية بعنوان "معالم القاهرة التاريخية"، للفنان المصور الفوتوغرافي جورج فخري، مساء اليوم الأربعاء، بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون.

يضم المعرض ٤٤ صورة فوتوغرافية تستعرض من خلال عدسة الفنان أهم مبانى وآثار القاهرة التاريخية لمجموعة من المساجد بقبابها وزخارفها ومناراتها بشارع المعز، وأيضا فى الفترة الحديثة مثل قصر البرنس محمد على بموقعه على ضفاف نهر النيل، وتمكن الفنان من إظهار تأثير الظل والنور على المكان وعبق تاريخه، ويظهر في المشربيات وبيت النور في البيوت الإسلامية مثل بيت "الست وسيلة ".

جاء ذلك بحضور الفنان محمد الدسوقي، مدير عام مركز الهناجر للفنون، والدكتور محمد الرشيدي، مشرف على مشروع القاهرة التاريخية بوزارة الآثار، والشاعر عماد عبد المحسن، مدير عام الإدارة العامة للنشاط الثقافي والفنى بالقطاع، والمهندس النحات جلال جمعة، والمصور الفوتوغرافي الرقاوى أحمد، ورسام الكاريكاتير فاروق موسى، ورسام الكاريكاتير سمير عبد الغنى، ومصمم الجرافيك مصطفى عوض، وعدد من الإعلاميين والصحفيين.

خالد جلال: سعيد بتكريمي في يوم المسرح المصري

وكرمت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، في يوم المسرح المصرى، مع كوكبة من رموز المسرح، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبي، وذلك يوم السبت الماضي، على المسرح القومي بالعتبة.

وقال جلال، بعد تكريمه: "في نفس المهرجان العريق الذي شهد بداياتي منذ الدورة الأولي حين شاركت بعرض "اللي بعده" لمنتخب جامعة القاهرة، وحتي الدورة الحالية، بعد ٢٧ دورة من عمر المهرجان الدولي للمسرح التجريبي، أسعد بتكريم في يوم المسرح المصري، بحضور وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم، والصديق الدكتور علاء عبد العزيز، رئيس المهرجان، والأب الدكتور فوزي فهمي الرئيس الشرفي للمهرجان".

ووجه رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي الشكر والتحية للدكتورة إيناس عبد الدايم، والدكتور علاء عبد العزيز والدكتور فوزي فهمي، ولكل فريق العمل بالمهرجان الذين ساهموا فى خروج الدورة ٢٧ للمهرجان بهذا الشكل المشرف، رغم الظروف التى مرت بها مصر ومعظم دول العالم من جائحة فيروس كورونا المستجد.