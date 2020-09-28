محمد رمضان: أغني من أجل الجمهور

علق الفنان محمد رمضان، على تقديمه الأغاني على الرغم من أنه فنان، قائلا إنه يغني من أجل الجمهور، موضحا أن الجمهور كان سبب استمراره في عملية الغناء، لافتا إلى أن أول أغنية قدمها حققت نجاحا كبيرا، وهي ما دفعته للاستمرار، وم ثم كل أغنية دفعت لما بعدها.

وأضاف "رمضان"، خلال لقاء خاص مع برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي" من داخل قصر البارون، أن حفلاته التي قدمها حققت أيضا نجاحا كبيرا، موضحا أن حفلاته الأولى حققت 150 ألف مشاهدة، وحفلته في السعودية، شهدت أكبر حضور في المملكة بتصريحات تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وتابع أن الأغاني المقبلة التي سيقدمها أغاني كلها عالمية، مع مطربين عالميين، وهذا ما يطمح إليه خلال الفترة المقبلة بعد نجاحه بالشكل الكبير في الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أنه يهدف دائما إلى النجاح كل عام بشكل أكبر، وأن اشتهر اسمه بشكل أكبر، لافتا إلى أنه

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان، المشاركة في مسلسل "البرنس" والذي عُرض في موسم السباق الرمضاني الماضي، والذي حقق نجاحا كبيرا في الشارع المصري، والوطن العربي، في واحد من أفضل المسلسلات لـ"رمضان" مؤخرا، والتي لاقت تفاعلا كبيرا من المشاهدين، والتي شارك فيه برفقة كوكبة من النجوم منهم أحمد زاهر، ونور، ونجلاء بدر، ومحمد علاء.