محمد رمضان يعلن بداية جلسات عمل مسلسل "موسى"

أعلن الفنان محمد رمضان، عبر حسابه بإنستجرام، بداية جلسات عمل مسلسله الجديد "موسى"، المقرر عرضه رمضان 2021.

ونشر رمضان، صور من جلسات العمل على المسلسل، وكتب "جمعة مباركة وموفقة علينا جميعا، جلسات عمل مسلسل موسى، رمضان2021، المخرج محمد سلامة والمؤلف ناصر عبدالرحمن، إنتاج سينرجي، ثقة في الله نجاح"

طرح الفنان محمد رمضان عبر حسابه على "فيس بوك"، بوسترا مبدئيا لمسلسل "موسى"، المقرر عرضه في رمضان 2021.

وعلق رمضان قائلا: "موسى مسلسل رمضان 2021، إن شاء الله عمل يليق بالجمهور العظيم، إنتاج تامر مرسي تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج محمد سلامة".

ومن المقرر أن يبدأ رمضان التصوير الشهر المقبل، للحاق بالموسم الرمضاني المقبل.

وطرح محمد رمضان، مؤخرا كليب "ياحبيبي"، والتي تجمعه بمغني الراب جيمس، وتم تصوير الفيديو كليب الخاص بها في دبي حيث سافر بطائرة خاصة بصحبة أسرته إلى دبي لتصوير الكليب.وكان "رمضان" روج للكليب قبل طرحه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بصورة له من كواليس تصوير الفيديو كليب، مُعلقًا عليه بقوله: "بكرة إن شاء الله.. يا حبيبي".

كما تسلم الدرع الماسي من يوتيوب، ليصبح أول فنان مصري يتلقى هذه الجائزة التي تعتبر من أرقى الجوائز التي تقدمها منصة الفيديوهات الأشهر في العالم لصناع المحتوى عبرها.وشارك محمد رمضان مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور إنستجرام صورة الدرع عقب تسلمه، وكتب "الحمد لله وصول أول درع ماسي من يوتيوب لجمهورية مصر العربية".