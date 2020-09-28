بعد قرار عودة البناء.. تعرف على أسعار المواد في الأسواق خلال سبتمبر

بعد أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة اليوم، بسرعة وضع اشتراطات البناء الجديد، الأمر الذي اعتبره البعض إنعاش للسوق بعد توقف دام لمدة 6 أشهر، تسبب في توقف العاملين في القطاع.

وعلى عكس ما يعتقد الكثيرين فأن قطاع مواد البناء لا يمول فقط الشركات التطوير العقاري والمقاولين الكبار فقط، بل يعتمد على بناء الأفراد والمستثمرين الصغار، والفئتين تدعمان صناعة البناء بكافة أنواعها، حيث تحصل الدولة من بيع كل طن من الحديد أو الأسمنت على 14% ضريبة قيمة مضافة.

تستعرض "الوطن" أسعار مواد البناء في الأسواق، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

رحلة سعار مواد البناء من وزارة التجارة

وفقًا لتقرير وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن مواد البناء خلال العام الجاري 2020، حيث انخفضت أسعار الحديد بمقدار 850 جنيه، حيث سجلت في يناير 10400 جنيه للطن، في حين وصل السعر في ديسمبر إلى 9550، بينما الاسمنت البورتلاندي انخفض بمقدار 80 جنيها، لتسجل بداية العام 800 جنيه، ووصل حتى الآن 720 جنيه، بينما استقر سعر الطن من الاسمنت الأبيض سجل 2400.

واستقرت أسعار الطوب الأسمنت المصمت لكل ألف طوبة، لتثبت من بداية العام حتى الآن بسعر 1100 جنيه، بينما الأسمنت المفرغ سجل 5200 جنيه، وسجل الرمل من بداية العام وحتى الآن 70 جنيه للمتر، وسجل الجبس الفاهر 900 جنيه، بينما الجبس مكلسن للتشغيل 750 جنيه للطن.

أسعار مواد البناء في السوق المحلي

ووفقًا لتصريحات أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، لجريدة "الوطن"، فأن أسعار مواد البناء جاءت كالآتي:

الأسمنت

سجل سعر طن الأسمنت من أرض المصنع 600 إلى 650 جنيه، وتباع للمستهلك بسعر 680 إلى 750 جنيه.

الحديد

وسجل طن الحديد من أرض المصنع من 9700 إلى 1100 جنيه، بينما تباع للمستهلك من 9800 إلى 1200 جنيه.

الجبس

وتراوح سعر طن الجبس للمستهلك من 550 إلى 650 جنيها

الرمل

وتراوح سعر متر الرمل ما بين 60 إلى 100 جنيها

الطوب

ووصل متوسط سعر الألف طوبة ما بين 750 إلى 950 جنيها.

وأوضح "الزيني"، أن سوق مواد البناء يعتمد على كبار المقاولين والشركات العقارية، بالإضافة إلي صغار المقاولين خاصة في المحافظات والمناطق الريفية حيث ينعشون السوق، موضحًا أن السوق يعاني من حالة من الركود بعد إيقاف البناء.

وأكد على أنه من المنتظر أن ينتعش سوق مواد البناء، بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة وضع اشتراطات البناء من جديد.