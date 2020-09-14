استقرار أسعار مواد البناء قبل تطبيق زيادات حديد التسليح غدا

قال أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار مواد البناء شهدت، اليوم الاثنين، استقرارًا قبيل تطبيق الزيادات الجديدة لأسعار حديد التسليح.

وقال "الزيني"، إن شركات حديد التسليح أخطرت التجار والوكلاء بأن تطبيق الزيادة الجديدة لطن حديد التسليح ستُطبق اعتبارًا من غد الثلاثاء بقيمة تتراوح ما بين 350 و550 جنيهًا للطن، وذلك وسط ركود كبير لأعمال البناء.

وسجّلت أسعار حديد التسليح استقرارًا مقارنة بأغسطس الماضي، وبيع الطن في أكبر 5 شركات منتجة بأسعار تتراوح بين 9400 و9700 جنيه.

ويباع حديد عز بأسعار تتراوح بين 9650 و9700 جنيه للطن، وسجّل طن حديد المصريين سعرًا تراوح بين 9400 و9450 جنيهًا للطن، فيما بلغ سعر حديد بشاي 9550 جنيهًا للطن، وحديد العتال بـ9550 جنيهًا، وحديد عطية بـ9400 جنيه للطن.

كما سجّلت أسعار الأسمنت استقرارًا، ليباع بأسعار تتراوح بين 710 و780 جنيهًا للطن في الأسواق.

ويباع أسمنت المسلح بأسعار تتراوح بين 710 و720 جنيهًا، وسجّل أسمنت النصر سعرًا تراوح بين 960 و740 جنيهًا للطن، بينما بيع أسمنت الممتاز بأسعار تتراوح بين 740 و745 جنيهًا للطن، فيما سجّل سعر أسمنت البرج 780 جنيهًا كأعلى سعر.