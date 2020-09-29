بعد غياب 3 سنوات.. عودة لـ كندة علوش بـ"ضي القمر"

عادت الفنانة السورية كندة علوش بعد غياب 3 سنوات عن الساحة الفنية بسبب رعاية ابنتها والتفرغ لأسرتها بحكاية "ضي القمر" من مسلسل "إلا أنا"، وقد لاقت الحلقات إشادات من الجمهور خاصة أن الموضوع يشغل أسرا كثيرة وقد أبكى أداء كندة في أولى حلقات المسلسل الجمهور بعد مشهد معرفة حرمانها من الإنجاب.

وقد جاءت تعليقات الجمهور كالتالي "بجد قصة حلوة أوي"، "أنا عشت كل التفاصيل"، وتعليق آخر "أول حلقة بترجع القلب" وتعليق آخر "الحلقة وجعت قلبي ربنا يرزق كل مشتاق".

وعلقت كندة عبر تويتر: "سعيدة جداً بردود الفعل على الحلقة الأولى من ⁧‫(ضي القمر‬⁩) وبتمنى تتابعوا الحلقة التانية وأسمع آراءكم".

وتدور أحداث الحكاية من خلال قصة حب بين زوجين يلعبهما كندة ومحمد علاء "جامايكا"، ونتابع من خلالها بحث الزوجين عن الإنجاب ويعتبر أول عمل تليفزيوني يتعرض للتلقيح الصناعي.

وحكاية "ضي القمر" من إخراج أحمد حسن الذي قدم من قبل حكاية "أمل حياتي"، التي حققت نجاحا كبيرا مع الجمهور، وسيناريو وحوار عبير سليمان.ويشارك في بطولة الحكاية الخامسة، "محمد علاء- جامايكا- ومحمد شاهين وأحمد عبدالله محمود، وزينب غريب، وشريف خير الله، وياسمين موافي"، وإنتاج سينرجي- تامر مرسي- بشراكة مع شركة "أروما" للمنتج تامر مرتضى.