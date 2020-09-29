نزف 5 ساعات وصباعه مقطوع.. "أيمن": المستشفى مدخلتنيش وقالوا أجازة

في واقعة أليمة، أصيب أيمن إسماعيل محمود، نجار مقيم في مركز أبو تشت بمحافظة قنا، بقطع في إصبع السبابة باليد اليسرى، وسرعان ما أخذعه الأهل إلى المستشفى الرئيسي لاتخاذ اللازم، كي تلتئم الأوتار سريعًا، ولكن هناك لم يجد ما يسعفه.

يحكي "أيمن" أنه توجه إلى مستشفى قنا العام، لعمل اللازم لإصبعه، قبل أن يفصح المستشفى بأنه لا توجد إمكانيات لازمة له، وينصحه المسؤولون هناك بالتوجه إلى مستشفى قنا الجامعي، لما بها من إمكانيات يحتاجها إصبعه ليعود كما كان.

توجه صاحب الـ40 عاما، إلى مستشفى قنا الجامعي، وإصبعه ينزف دمًا، بعد أن وضع أحد أطباء مستشفى قنا العام الجزء المقطوع من إصبعه في محلول لحمايته، قبل أن يفاجأ أن المستشفى لا يسمح بدخوله بحجة أن "المدير بيقول إن النهاردة أجازة ومبنستقبلش غير حالات طوارئ معينة".

5 ساعات وقفها "أيمن" في الشارع برفقة أهله في انتظار أن يحنو عليه مدير المستشفى ويسمح بدخوله للمستشفى قبل أن تموت أطراف إصبعه بعد مرور 6 ساعات على الجرح، ولكن لا حياة لمن تنادي، "روحي كانت بتتسحب ومحدش حاسس بيا، وكلمنا المدير الدكتور محمد يوسف وهو مردش وشاف رسالة على الواتس ومردش".

لم يجد أيمن حيلة لكي يوقف نزيف يده غير "الشاش المتهالك"، سوى أن يذهب لطبيب خاص، وفقًا لحديثه لـ"الوطن"، والذي بدوره نصحه أن يذهب لمحافظة أسيوط لعمل الإجراءات اللازمة، ولكن المصاب رفض، "عقبال ما أروح أسيوط هتكون أطراف صباعي ماتت".

عقب مرور نحو 6 ساعات على الواقعة، عاد "أيمن" إلى مستشفى قنا العام مرة أخرى، ليخبروه بأن فرصة إعادة أوتار إصبعه أصبحت مستحيلة ولا بد من بتر الجزء الموجود وخياطة الإصبع، وهو ما استسلم له "خيطت إيدي 10 غرز وعوضي على الله في صباعي".

يعمل "أيمن" نجارا، حتى يتمكن من إطعام 8 أولاد وزوجة، ولا يعرف مهنة أخرى غير ذلك، وينتظر مصيرا صعبا، يأمل أن يجد عملا مناسبا لظروفه الصحية "مش عارف هشتغل في إيه بعد كدة".