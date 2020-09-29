"شباب الأحزاب": دعم القيادة السياسية للشباب وراء قوتهم

أوضح المهندس كريم عبد العاطي، المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب، أن التنسيقية انطلقت منذ ما يقرب من عامين ككيان شبابي استطاع استقطاب عدد من الشباب بمختلف الأطياف والتوجهات، موضحًا أن قرار التوسع في العضويات من أهم المحاور التي تم بناء خطة التنسيقية عليها لتطوير الأداء.

وأضاف "عبد العاطي"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "اكسترا نيوز"، أن الشباب كانوا أحد أهم العوامل التي أعطت قوة واستمرارية لهم، إضافة إلى دعم الدولة المصرية والقيادة السياسية للكيان، والاهتمام بشكل كبير بملف تمكين الشباب، وأن توسيع العضويات خلال الفترة المقبلة ستكون بدايتها عن طريق ضم أعضاء الأحزاب الاحتياطيين كأعضاء أساسيين واستقبال أعضاء جدد.

وأوضح أنه سيتم العمل على تشجيع الشباب على التقديم عبر الموقع الرسمي للتنسيقية، كما أن خطة التطوير ستكون في توسيع العضويات وإعادة تنظيم وتوسع فى اللجان وهناك العديد من اللجان تضم بعضويتها أعضاء من التنسيقية وأعضاء التخصص والخبرات في المجالات المختلفة.

وتابع: " فيه لجنة خاصة بالاقتصاد ومعنية بالملفات الاقتصادية الهامة بالدولة وهناك العديد من الملفات الأخرى".