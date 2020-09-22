تنسيقية شباب الأحزاب تقدم أوراق مرشحيها لممثل القائمة الوطنية اليوم

كشفت مصادر داخل القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب، أنَّ تنسقية شباب الأحزاب ستقدم أوراق المرشحين عنها في القائمة اليوم الثلاثاء إلى المستشار محمد العناني الممثل القانوني للقائمة لمراجعتها معه للتأكد من استيفاء جميع شروط الترشح.

وبحسب ما ذكرته المصادر لـ"الوطن"، جاء أبرز المرشحين في القائمة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أحمد رمزي، ومحود بدر، ونشوى الشريف، وعلاء عصام، وماهيتاب محمد.

وتضم القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب، أحزاب: "مستقبل وطن، وحماة الوطن، ومصر الحديثة، والمصري الديمقراطي، والوفد، والشعب الجمهوري، والإصلاح والتنمية، والتجمع، وإرادة جيل، والحرية، والعدل، والمؤتمر، بجانب تنسيقية شباب الأحزاب".

وفتحت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، في 17 سبتمبر، ويستمر حتى 26 سبتمبر الجاري.

ويتشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشّح في كل منهما، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.

ويخصص نسبة 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة، على أن يكون هناك تمثيل مناسب للفلاحين والعمال والشباب والأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة والمصريين في الخارج.

وحسب قانون مجلس النواب تم تقسيم محافظات الجمهورية إلى 143 دائرة على المقاعد الفردية، و4 للقوائم يخصص لدائرتين منها عدد 42 مقعداً لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد 100 مقعد لكل منهما.