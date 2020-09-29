التفاصيل الكاملة لمجموعات التقوية المدرسية قبل إعلانها رسميا اليوم

يعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر، تفاصيل مجموعات التقوية المدرسية وكيفية عملها وتحديد أسعارها، وسيتم إصدار قرار وزاري لشرح كل ما يتعلق بها، بديلا للقرار رقم 53 لسنة 2016 ، وذلك لرفع كفاءة المجموعات المدرسية لكي تستند على الركائز التربوية بديلًا عن مراكز الدروس الخصوصية

وكان وزير التعليم، قد أعلن في وقت سابق، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إعلان كل التفاصيل الخاصة بالتفاصيل الإدارية والضوابط الخاصة بمجموعات التقوية، والاشتراك في منصات التعلم، والدور الوظيفي لمديري المدارس، وإجازة يوم السبت، والجداول المدرسية، ونظم التقييم لسنوات النقل، وتفاصيل إدارية أخرى، وإرسالها إلى المديريات والإدارات التعليمية، بعد يوم 20 سبتمبر الجاري .

"الوطن" ترصد القصة الكاملة لـ "مجموعات التقوية" قبل إعلانها رسميا اليوم من وزارة التربية والتعليم:

** تنظيم مجموعات تقوية لصفوف النقل تحت إشراف المدرسة.

** تنظيم مجموعة تقوية للصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي تحت إشراف الإدارة التعليمية.

** تجهيز قاعات للمجموعات الخاصة بالشهادات العامة تكنولوجيًا بما يتناسب مع توجهات الوزارة نحو التعلم الإلكتروني.

** تكون مجموعات التقوية "اختيارية" في المواد الدراسية بالمدارس الرسمية بهدف تحسين المستوى الدراسي للطلاب لتلبية متطلبات العملية التعليمية على أن يحدد مقابل مادى مناسب.

** اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.

** تحدد نسبة 10% في كل مجموعة للطلاب الأيتام وأبناء الشهداء يتمّ إعفائهم من رسوم الاشتراك.

** تكون نسبة المعلم 85% من إجمالي الحصيلة.

** من حق الطالب اختيار أي معلم في الادارة وليس مربوطًا بمعلم مدرسته.

** مدة الحصة في مجموعة التقوية في القرار الجديد ستكون ساعتين.

** الاستفادة من معامل المدرسة لخدمة مجموعات التقوية.

وكشفت مصادر، جانب من طريقة التدريس، التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم، كنمط للتدريس في المدارس، العام المقبل، في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة، التي على إثرها قللت الوزارة من حضور الطلاب للمدارس، وقلصته ليومين لبعض الصفوف وأربعة لصفوف أخرى، مبينة أنَّ هذا النمط من التدريس يسمى بـ"الفصل المقلوب".

ويعرف "التعليم المقلوب" بأنه شكل من أشكال التعليم، التي تعتمد على التطور التكنولوجي للاستفادة من التعليم عن بعد من خلال الاستماع للدروس والمحاضرات، عبر المنصات التعليمية أو الفيديوهات أو القنوات التعليمية التليفزيونية، وتطبيق ما تم سماعه في شكل تفاعلي داخل الفصول.