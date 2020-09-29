اليوم.. وزير التعليم يُعلن تفاصيل مجموعات التقوية للطلاب

يُعلن اليوم، الثلاثاء 29 سبتمبر، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل مجموعات التقوية وكيفية عملها وتحديد أسعارها، وسيتم إصدار قرار وزاري لشرح كل ما يتعلق بمجموعات التقوية.

وحددت وزارة التربية والتعليم، تفاصيل حضور وغياب الطلاب، وطبيعة المواد التعليمية والتربوية المقدمة للطلاب، خلال العام الدراسي الجديد، المقرر انطلاقه في 17 أكتوبر المقبل، ولمدة 33 أسبوعا، يتخللها إجازة نص العام لمدة 15 يوما.

وأكدت الوزارة أن العام الدراسي الجديد سوف يخلو من الحصص للمواد الأساسية، في المدرسة لطلاب المراحل التعليمية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثالث الثانوي، مشيرة إلى الاكتفاء بالمواد خارج المجموع والتي لا يتم احتساب درجاتها، مثل "التربية الوطنية، والدينية، والأنشطة، والتربية الرياضية".

ونوهت الوزارة إلى أن حصص المواد الرئيسية مثل الفيزياء والكيمياء، سوف يتم بثها على القنوات التعليمية فقط، ولن يتم تدريسها داخل الفصل المدرسي إلا في أضيق الحدود، والتي يقوم فيها الطالب بمناقشة المعلم فيما قام بتحصيله من مواد تعليمية من خلال متابعته لما يتم بثه عبر القنوات التعليمية أو في المنصات الإلكترونية.

ونوهت الوزارة إلى احتمالية جلوس الطلاب في المنازل والاكتفاء بالأون لاين والدراسة عن بعد، حال انتشار جائحة كورونا بصورة أكبر مرة أخرى، الأمر الذي سيقضي على فكرة حضور الطلاب بشكل كامل، وسيتم الاكتفاء بتطبيق نُظم الدراسة عن بعد بكل آلياتها وتفاصيلها.

وكشفت مصادر، جانب من طريقة التدريس، التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم، كنمط للتدريس في المدارس، العام المقبل، في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة، التي على إثرها قللت الوزارة من حضور الطلاب للمدارس، وقلصته ليومين لبعض الصفوف وأربعة لصفوف أخرى، مبينة أنَّ هذا النمط من التدريس يسمى بـ"الفصل المقلوب".

ويعرف "التعليم المقلوب" بأنه شكل من أشكال التعليم، التي تعتمد على التطور التكنولوجي للاستفادة من التعليم عن بعد من خلال الاستماع للدروس والمحاضرات، عبر المنصات التعليمية أو الفيديوهات أو القنوات التعليمية التليفزيونية، وتطبيق ما تم سماعه في شكل تفاعلي داخل الفصول.