تباين أسعار العملات العربية والأجنبية.. والصرافة: نتوقع انتعاشة

تباينت أسعار شراء العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة، في بداية التعاملات اليومية.

وشهد الريال السعودي استقرارًا ليسجل 4.19 جنيه كأعلى سعر للشراء في 5 بنوك "بلوم، عودة، قطر الوطني، المشرق، hsbc".

وسجّل سعر الدرهم الإماراتي استقرارًا بـ4.28 جنيه، وأعلى سعر شراء في 5 بنوك هي "عودة، والمشرق، وبلوم، وقطر الوطني، وhsbc".

فيما ارتفع اليورو بقيمة 6 قروش وسجّل أعلى سعر لشراء اليورو ببنك "أبوظبي الأول" بـ18.33 جنيه للشراء مقابل 18.27جنيه، وشهد شراء الإسترليني ارتفاعا بقيمة 17 قرشا، إذ سجل 20.20 مقابل 20.03 جنيه مقارنة بأمس في "أبوظبي الأول".

ومن جهته توقع علي الحريري نائب رئيس الشعبة العامة للصرافة بالغرف التجارية، حدوث انتعاشة في الإقبال على شراء العملات الأجنبية ومنها الدولار واليورو بعد تخفيض سعر الفائدة نتيجة لزيادة طلب المستوردين والمنتجين الاستيرادية لتلبية احتياجات الأسواق من المادة الخام اللازمة للإنتاج بعد شهور من الركود وتراجع القوة الشرائية حيث يساعد تخفيض سعر الفائدة على زيادة السيولة والقدرة على الشراء.