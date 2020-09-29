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محمود مسلم

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 29-9-2020 في مصر

كتب:

الوطن
10:01 ص | الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
سعر اليورو

سعر اليورو

تباين سعر اليورو أمام الجنيه المصري، وفي ضوء الخدمات اليومية والمتنوعة للمتابعين والقراء، تقدم متوسط أسعار اليورو، وذلك وفقًا لبداية  تعاملات اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر الحالي في عدد من البنوك الحكومية والخاصة كالتالي:

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية، نحو 18.28 جنيه للشراء، و18.45 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.30 جنيه للشراء، و18.45 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.28 جنيه للشراء، و18.45 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 18.30 جنيه للشراء، و18.45 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB نحو 18.24 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع.

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