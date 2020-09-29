اشتباكات بالبنادق بين عائلتين في قنا بسبب لافتة انتخابية

لقي شاب مصرعه وأصيب 3 آخرين في مشاجرة نشبت بين عائلتين بمركز فرشوط، شمال قنا، بسبب مشاجرة على لافتة دعائية لمرشح بالدائرة.

وتلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بفرشوط، أسفرت عن مصرع شاب وإصابة 3 آخرين.

وقال مصدر، إنّ المشاجرة نشبت بسبب لافتة مرشح في انتخابات مجلس النواب، بين عائلة القرابلية وعائلة عبدالتواب، وأسفرت عن مصرع عمرو عبدالرجال محمد، 20 عاما، وإصابة محمود عبدالرجال محمد، 20 عاما، بجرح في فروة الرأس، وعبدالمتعال خالد رشدي، 20 عاما، بطلق ناري في الحوض والفخذ، وخالد حسن محمود عبدالتواب، 59 عاما، بانفجار في مقلة العين.

وأودعت الجثة مشرحة مستشفى فرشوط، ووضعت تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

وكانت الكشوف النهائية في محافظة قنا، أظهرت وجود 138 مرشحا يخوضون انتخابات مجلس النواب في 4 دوائر انتخابية. والدائرة الأولى تضم مركز ووبندر قنا، والدائرة الثانية تضم قوص ونقادة وقفط، والدائرة الثالثة تضم نجع حمادي ودشنا والوقف، والدائرة الرابعة تضم أبوتشت وفرشوط.

ويتنافس المرشحون على 10 مقاعد فردية مخصصة للمحافظة، وبعد إعلان الكشوف المبدئية يبدأ المرشحون الدعاية.