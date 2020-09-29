سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 29-9-2020 في مصر

تباين سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، وفي ضوء الخدمات اليومية والمتنوعة للمتابعين والقراء، تقدم متوسط أسعار الريال السعودي، وذلك وفقًا لبداية تعاملات اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر الحالي في عدد من البنوك الحكومية والخاصة كالتالي:

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.11 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.11 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB نحو 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجّل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.