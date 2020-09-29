رويترز: تركيا نقلت 1000 مقاتل سوري إلى أذربيجان

أوضح تقرير لوكالة أنباء رويترز، أنّ تركيا نقلت بين 700 لـ1000 مقاتل سوري إلى أذربيجان، مشيرا إلى أنّ تركيا أرسلت مقاتلين سوريين من أحرار الشام وجيش النخبة إلى ناغورنو كاراباخ، وفقا لما ذكرته قناة "العربية".

وأضاف التقرير أنّ تركيا تدفع 1500 دولار شهريا لكل مقاتل سوري ترسله لأذربيجان.

ويعقد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، بطلب من دول أوروبية، اجتماعًا طارئا يناقش فيه التطورات في ناجورني كاراباخ، الإقليم الأذربيجاني الذي يشهد منذ الأحد الماضي معارك دامية، واستمرت حتى الليلة الماضية.

وأعلنت وزارة الدفاع في أذربيجان، الثلاثاء، أنّ المعارك استمرت خلال الليل بين أذربيجان وإقليم ناغورني كاراباخ، في أعنف جولات الصراع منذ أكثرمن ربع قرن.