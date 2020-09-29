"الثقافة" تصدر "وثائق سرية لحكم الجماعة الفاشية" مع 6 كتب بمشروع النشر

أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة، 6 كتب جديدة ضمن مشروع النشر، هي: من سلسلة حكايات مصر، كتاب "الوثائق السرية لحكم الجماعة الفاشية" لخالد حنفي، ومن سلسلة نصوص مسرحية، مسرحية "المجنونة" للكاتب نسيم مجلي، وتجارب نوعية للكاتبة الموهبة نسرين نور، ومن سلسلة إبداعات 3 كتب هي: "خروج آمن من الشرايين" شعر هالة عصفور، "والرقصة الأخيرة" قصص قصيرة لهبة حمدي، و"منهك كأنه المعجزة" شعر مروة أبو ضيف.

ويتواصل المشروع بهدف السعي لدعم قيم الانتماء للوطن في نفوس أبناء مصر وبناء شخصيتهم بشكل سليم.

وقالت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، إنّ الوزارة ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض، تواصل تنفيذ برنامج أهل مصر الهادف إلى تحقيق العدالة الثقافية والعمل على دمج أبناء المناطق والمحافظات الحدودية مع أبناء القاهرة والدلتا.

وتابعت أنّ الفعاليات المتنوعة تشمل تنظيم العديد الزيارات الميدانية للمناطق الأثرية والمتاحف والمشروعات القومية، كان آخرها زيارة المعرض الخامس من سلسلة كنوز متاحفنا الذي يحمل عنوان مختارات من الفن الأوروبي، مؤكدة تواصل السعي لدعم قيم الانتماء للوطن في نفوس أبناء مصر وبناء شخصيتهم بشكل سليم.

من جانبه، قال رئيس هيئة قصور الثقافة، إنّ مشروع أهل مصر نفذ حتى الآن 3 ملتقيات للدمج الثقافي لـ"الأطفال، الشباب والمرأة" تضمن (9) أسابيع للدمج الثقافي للأطفال في المرحلة العمرية من 12 حتى 15 عامًا تم خلالها تنظيم (80) جولة للمعالم الأثرية و(312) ورشة فنية و(20) عرضاً فنيًا استفاد منه (739) طفلا وطفلة.

وتابع أنّه بالنسبة لملتقيات الشباب، فجرى تنفيذها في حي الأسمرات وأسوان ومطروح، وشارك فيها أبناء محافظات جنوب وشمال سيناء ومطروح والبحر الأحمر ومناطق حلايب وشلاتين وأبورماد وأسوان النوبة والوادي الجديد، واستفاد منها 180 شابًا وفتاة.

وأوضح أنّ ملتقيات المرأة التي أقيمت بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة لتدريب وتنمية مهارات أبناء المناطق الحدودية على الحرف والأشغال اليدوية والتراثية، جرى تنفيذ 6 ملتقيات بمحافظات البحر الأحمر، مرسى مطروح، أسوان، أسيوط والوادي الجديد بإجمالي 29 فعالية، وبلغ عدد المستفيدين منها (312) سيدة.