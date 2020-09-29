عرض المتهمة بممارسلة الرذيلة مع ابن شقيقتها على الطب الشرعي

قررت جهات التحقيق عرض السيدة المتهمة بممارسة الرذيلة مع ابن شقيقتها في منطقة 15 مايو بحلوان، على الطب الشرعي لإعداد تقرير يتضمن التحقق من مدى تعاطيها المواد المخدرة من عدمه، وكذلك ممارستها الجنس مع ابن شقيقتها قبل وفاته.

وقالت مصادر مطلعة على التحقيقات التي تجرى في الواقعة، إن جهات التحقيق تسلمت تحريات المباحث حول الحادث، بالإضافة إلى تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه، وفي انتظار تقرير الطب الشرعي الخاص بالمتهمة وابنها، تمهيدا لإحالتهما إلى المحاكمة الجنائية خلال أيام.

وقال المتهم بالتسبب في وفاة ابن خالته في اعترافاته بمحضر الشرطة، إنه ضبط والدته والمجني عليه في وضع مخل بالآداب عقب عودته للمنزل، وهو ما أثار غضبه وحدثت مشادة مع "أمه" والضحية، وعلى أثرها ألقى الأخير بنفسه من الطابق الخامس.

وكشفت تحريات رجال المباحث بقسم شرطة 15 مايو، عن وجود علاقة غير شرعية مع المتهمة وابن شقيقتها، وذلك بعد طلاقها من زوجها، وأكدت تعاطيها المواد المخدرة، وأنها ضبطت بعد الحادث في حالة سكر، حيث جرى العثور على زجاجات خمر داخل الشقة.

وأثبتت التحريات أن مكتشف الواقعة - ابن المتهمة- تشاجر مع المجني عليه ودفع الأخير، أثناء شجارهما من شرفة المنزل.

وكانت النيابة العامة أمرت بحبس "خالة" الشاب لمدة 15 يوما لاتهامها بممارسة الرذيلة، وتعاطي مخدر الحشيش، حيث جرى ضبطها وكانت في حالة سكر.

وأثبت التحريات المبدئية أن المتهمة ليس لها علاقة بوفاة ابن شقيقتها "العشيق"، الذي بدأت علاقتهما منذ قرابة 3 أشهر، وكان يتردد عليها في غياب ابنها لإقامة علاقة معها.

وأفادت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية، التي جرت تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، أن القتيل سقط من شرفة منزل خالته "هاجر"، 42 سنة، وكان يرتدي بنطال "بيجامة" فقط وينبعث من فمه رائحة خمر، ما يشير إلى أنه كان في حالة سكر مع خالته.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من الرائد أحمد رضوان، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، يفيد بالعثور على جثة شاب سقطت من الطابق الخامس بالمجاورة 13 عقب أذان المغرب.

انتقل فريق من ضباط المباحث إلى موقع الحادث، وجرى العثور على جثة شاب عار، وتبين أنه طالب جامعي وسقط من شقة خالته.

ودلت التحريات وأقوال ابن خالة المجني عليه، أنه عقب عودته إلى المنزل ضبط والدته والقتيل في وضع مخل داخل غرفة النوم، وعقب محاولته الهروب اختل توازنه وسقط من الطابق الخامس.