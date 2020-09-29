ضبط سائق بتهمة النصب على راغبي السفر للخارج

ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، القبض على سائق لاتهامه بالنصب على المواطنين وراغبي السفر للخارج.

وأوضحت التحريات أنّ المتهم أنشأ شركة سياحة بمركز طلخا، وكان يستدرج راغبي السفر، وتحرر محضر وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا، أنّ أحد الأشخاص (سائق – له معلومات جنائية)، مارس نشاطا إجراميا واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم، وإنشاء شركة للخدمات السياحية بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية، واتخاذها وكرا لممارسة نشاطه الإجرامي، والإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن توفير عقود عمل بمهن مختلفة ومرتبات مجزية.

وبتقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة المشار إليها، وأمكن ضبط المتهم المذكور، وعثر بمقر الشركة على 6 جوازات سفر بأسماء ضحاياه، وعقود عمل بأسماء أشخاص مختلفة منسوبة لبعض الجهات بإحدى الدول العربية، وعدد من سمات وتأشيرات الدخول منسوبة لبعض الدول العربية، و21 تذكرة سفر بأسماء أشخاص مختلفة، ومجموعة دفاتر استلام نقدية، ولافتة إعلانية تحمل إسم الشركة المشار إليها.

كما جرى ضبط (هاتف محمول، 2 جهاز حاسب آلي بمشتملاتهما "طابعة – ماسح ضوئي")، وبفحصها فنيا تبيّن أنّها تحتوي على الصور والملفات الدالة على نشاطه، وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطه على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.