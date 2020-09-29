غدا.. قطع المياه 12 ساعة عن مدينة المنيا الجديدة بسبب الصيانة

أعلن المهندس محمد مصطفى أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، أنَّه سيتمّ قطع المياه بالمدينة لمدة 12 ساعة، بدءاً من الساعة الـ9 صباح غدٍ الأربعاء 30 سبتمبر 2020 وحتى الساعة الـ9 مساء اليوم نفسه، وذلك في إطار الصيانة الدورية ورفع الكفاءة لمحطة تنقية المياه بالمدينة.

وأوضح أنَّه سيتمّ ربط المرحلة الثانية بالمرحلة الأولى لمحطة تنقية المياه لرفع تصرف المحطة من طاقة 40 ألف م3/يوم إلى طاقة 45 ألف م3/يوم تمهيداً لدخولها الخدمة، بجانب أعمال غسيل وتطهير المروقات.

وأهاب رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، بالمواطنين أخذ الاحتياطات اللازمة لتخزين احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكّداً عودة المياه لطبيعتها فور الانتهاء من تنفيذ الأعمال.