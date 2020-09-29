حبس "عصابة النساء" لاستدراج الرجال وسرقة شققهم بالسويس

قررت النيابة العامة بالسويس، اليوم الثلاثاء، حبس سيدتين شكلتا عصابة لسرقة الشقق السكنية في عدد من أحياء المدينة، بمعاونة اثنين من الرجال، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة عدد من الشقق السكنية، بعد استدراج النساء لأصحاب هذه الشقق، بغرض سرقة أموالهم وممتلكاتهم.

واعترف المتهمون، أمام النيابة، بتكوين تشكيل عصابي لسرقة الشقق السكنية، من خلال قيام السيدتين باستدراج الرجال ممن يرغبون في إقامة علاقة معهما، وبعد الذهاب مع الضحايا إلى الشقة للتعرف على تفاصيلها، يقوم باقي أفراد التشكيل العصابي باقتحام الشقة، أثناء غياب صاحبها، وسرقة محتوياتها.

وتلقى مدير أمن السويس إخطاراً بورود بلاغ من أحد الأشخاص، بتعرض منزله للسرقة، في ناحية حي "الأربعين"، حيث تم سرقة مبالغ مالية وبعض محتويات الشقة محل البلاغ، ودلت تحريات المباحث الجنائية على أن وراء ارتكاب الجريمة تشكيل عصابي من 4 أشخاص، سيدتين ورجلين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على السيدتين، اللتين اعترفتا بارتكاب واقعة السرقة، بمشاركة اثنين من الرجال، وأقر المتهمون بقيامهم بسرقة 3 شقق سكنية على الأقل، في مناطق سكنية مختلفة بأحياء السويس، وبعد تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة، أمرت بحبس المتهمين على ذمة القضية.