"مياه الجيزة": قطع الخدمة عن بولاق وأرض اللواء 8 ساعات غدا

قال وليد عابدين، المتحدث باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة والقاهرة، إنّه من المقرر قطع المياه غدا، 8 ساعات، عن بولاق الدكرور وأرض اللواء بالجيزة، مؤكدا حرص الشركة الدائم على إخطار المواطنين قبل قطع المياه بـ48 ساعة، لاتخاذ احتياطاتهم وتخزين كمية تكفيهم من المياه أثناء قطع المياه عنهم.

وأضاف عابدين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية Ten، أنّ قطع المياه بسبب المشروعات القومية التي تتم في ترعة الزمر، لأنّ هناك خطين يعيقان ترعة المحور، وهي 500 و300 سيتم نقلهم وربطهم بخط 800.

وأكد أنّ هناك استعدادات كبيرة على قدم وساق لموسم الأمطار هذا العام على مستوى محافظات الجمهورية، وأنّ العمال في المحافظات لديهم إدارة تديرهم وتحفزهم دائما لأنهم يقوموا بعمل بطولي من خلال تجهيز المدن لاستقبال الأمطار التي تعيق حركة الطرق والمرور.