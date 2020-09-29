عاجل.. اجتماع مغلق لرئيس الوزراء ومحافظ كفر الشيخ ومدير الأمن

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اجتماعاً مغلقاً بينه وبين اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة، واللواء خالد العزب مدير أمن الأقليم، داخل أحد صالونات مبى إدارة الجامعة، بينما يجلس بعض الوزراء بينهم الفريق كامل الوزير وزير النقل، والدكتور هالة زايد وزيرة الصحة، في صالون آخر انتظارًَا لإنهاء الاجتماع المغلق وبدء الجولة التفقدية.

ووصل مدبولي، قبل قليل لكفر الشيخ، برفقة عدد من الوزراء لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التي تمت خلال الفترة الماضية.

ومن المقرر أنَّ يتفقد رئيس الوزراء متحف كفر الشيخ القومي، الذي يجرى إنشاءه منذ 28 عامًا، وتوقفت أعمال الإنشاءات منذ سنوات، إلى أن جرى استئنافها من قبل وزارة السياحة والأثار، وكليتي الذكاء الاصطناعي، والثروة السمكية والمصايد، ومحطة البحوث الزراعية.

كما سيفتتح رئيس الوزراء، عمارات تحيا مصر المخصصة لإسكان الشباب، فضلاً عن زيارة مستشفى الطوارئ الذي يجرى إنشائه بجامعة كفر الشيخ، إضافة لتفقد مركز الأورام الذي يجرى إنشائه والتابع لوزارة الصحة والمجالس الطبية المتخصصة، كما سيزور محطة إنتاج البايوجاز بمحطة صرف سخا، وطريق كفر الشيخ-دسوق الجديد.

وأنهت المحافظة استعدادها للزيارة، حيث أعطى محافظ الإقليم اللواء جمال نور الدين، تعليماته للأجهزة التنفيذية بتجهيز مراسم الاحتفال فضلاً عن تكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين الرئيسية.