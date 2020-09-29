الأولى في الإنتاج السمكي.. "كفر الشيخ" تتصدر 5 مجالات مع زيارة مدبولي

تحتل محافظة كفر الشيخ المراكز الأولى في العديد من المجالات المختلفة، سواء في الزراعة أو الانتاج السمكي أو على المستوى العلمي والطاقة، وتستعرض "الوطن" بعض من تلك المجالات التي تتفوق فيها كفر الشيخ في إطار الزيارة التي تشهدها المحافظة اليوم الثلاثاء للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء من أجل تفقد عدد من المشروعات الخدمية.

بركة غليون الأكبر بالشرق الأوسط

افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2017 بكفر الشيخ، والتي تعد أكبر مزرعة سمكية بالشرق الأوسط، وتوفر مع "بحيرة البرلس" اكتفاء مصر من الأسماك، وتحتل محافظة كفر الشيخ المرتبة الأولى في الإنتاج السمكي على مستوى محافظات مصر، حيث تنتج ما يقرب من 40% من إنتاج مصر من الأسماك.

أول كلية متخصصة في الذكاء الاصطناعي بمصر

ضمن اهتمامه بقطاع التعليم واستثمار العقل البشري اعتمد الرئيس عبدالفتاح السيسي إنشاء كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ في عام 2019، حيث تكلف بنائها وتجهيزها 2 مليار جنيه، لتصبح أول كلية متخصصة في الذكاء الاصطناعي في مصر، وفي المرتبة الثانية على مستوى الوطن العربي، واستقبلت أولى دفعات الدرسة بها العام الماضي.

محطة "كهرباء البرلس" الأكبر في إنتاج الكهرباء بالشرق الأوسط

تأتي محطة كهرباء البرلس من ضمن العديد من المشروعات القومية العملاقة الخاصة بقطاع إنتاج الطاقة، وأنجزت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتعد في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط في إنتاج الكهرباء، بقدرة 4.800 ميجا وات، حيث تقع على مساحة 250 فدان وعلى مسافة 16 كيلومترًا من ميناء البرلس.

الأولى في زراعة الأرز على مستوى الجمهورية

تضمن المخطط التفصيلى لمساحات الأرز التي تم زراعتها خلال العام الحالي في موسم الصيف، والصادر عن وزارة الموارد المائية والرى، تخصيص مساحة 189 ألفًا و800 فدان بمحافظة كفر الشيخ، من أصل 724 ألفا فى 9 محافظات فقط، لتأتي جاءت كفر الشيخ في المرتبة الأولى تليها محافظة الدقهلية، حيث صرح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، سابقًا أن محصول الأرز في كفر الشيخ يُشكل 33% من إجمالي إنتاجه على مستوى الجمهورية.

الأولى في الطب البيطري والعلوم الزراعية في تصنيف شنغهاي

جاءت جامعة كفر الشيخ ضمن أفضل 151 – 200 جامعة لتصنيف شنغهاي في علوم الطب البيطري، وفقًا لما أعلنه الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، في يوليو الماضي، وبذلك تحافظ على نفس المركز للعام الثالث على التوالي، حيث حصلت على المرتبة الأولى محليًا مع جامعات الإسكندرية وبني سويف والقاهرة، كما كشف رئيس جامعة كفر الشيخ، عن ظهور الجامعة ضمن أفضل 301- 400 جامعة لتصنيف شنغهاي في العلوم الزراعية، وبذلك تحتل المركز الأول محليًا.