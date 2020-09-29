600 مليون جنيه لتطوير قطاع الكهرباء في كفر الشيخ

ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنَّه تمّ تنفيذ خطة تطوير قطاع كفر الشيخ بتكلفة 600 مليون جنيه، خلال الفترة من 1 يوليو 2019 حتى يونيو 2020، والذي يبلغ عدد المشتركين به 1.1 مليون مشترك تضمنت تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وتحسين الخدمة للمشتركين.

وتضمنت الخطة الاستثمارية ما يلي:

تم استحداث 70 مقر شبكات بدءاً من 2/2019 بالقرى التابعة للهندسات لخدمة المشتركين بأماكن تواجدهم وتم تزويد المقار بالأثاث والمهمات اللازمة لإزالة الأعطال وأعمال الصيانة وهاتف أرضى وتروسيكلات لسهولة الانتقالات وتم توريد وحدات شحن متنقلة "hand held" للمقرات.

إجمالي عدد لوحات التوزيع جهد متوسط 88 لوحة.

إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد متوسط 4798.09 كم حتى تاريخه.

إجمالي طول شبكة الكابلات جهد متوسط 2338.75 كم حتى تاريخه.

إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد منخفض 8710.26 كم.

إجمالي طول الكابلات جهد منخفض 549.51 كم حتى تاريخه.

إجمالي عدد المحولات 5597 محول بإجمالي قدرة 1506.116 م.ف.ا.

تم إضافة 64.02 كم كابلات جهد متوسط، 1.98 كم جهد هوائي جهد متوسط، 1.21 كم كابلات جهد منخفض، 2.19 كم هوائي جهد منخفض، 16 محولًا بقدرة 11.226 م.ف.ا، لوحة توزيع خلال شهر يونيو 2020.

بلغ إجمالي المنفذ من خطة الاستبدالات خلال الفترة من يوليو 2019 حتى يونيو 2020 مبلغ 23 مليون جنيه.

إجمالى المنفذ من مشروعات الغير خلال الفترة من يوليو 2019 حتى يونيو 2020 مبلغ 116 مليون جنيه.

وبلغت قيمة محاضر الضبطية القضائية التي تم تحريرها خلال شهر يونيو 2020 بقطاع كفر الشيخ 5 ملايين جنيه.