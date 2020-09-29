لموسم عمرة آمن.. منع الوصول للكعبة وتوزيع ماء زمزم في عبوات مغلفة

اتخذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي العديد من الإجراءات الاحترازية بعد قرار عودة العمرة تدريجياً، الذي سيبدأ تطبيقه يوم الأحد المقبل، من أجل موسم عمرة آمن في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت رئاسة شؤون الحرمين، أنه سيتم تعقيم المسجد الحرام 10 مرات يوميا وتعقيمه قبل دخول كل فوج وبعد خروجه من المسجد الحرام بالإضافة إلى توزيع ماء زمزم على المعتمرين في عبوات مغلفة حفاظا على سلامتهم لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأشارت رئاسة شئون الحرمين إلى أنه من ضمن الإجراءات منع الوصول إلى الكعبة المشرفة والحجر الأسود، وسيكون الطواف من خارج الحاجز الموجود حالياً، لافتة إلى تجهيز أماكن مخصصة للعزل في حال ظهور أعراض كورونا على أي معتمر، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وقال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الإثنين، إن "خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما أمانة حملناها، ویجب على الجميع تھیئة الأجواء الآمنة المثالیة للمعتمرین والزوار كي یؤدوا عباداتھم بكل یسر وسھولة، لتقدیم أرقى الخِدْمات لزوار وقاصدي بیت الله العتيق".

وأكد "السديس" توفير أفضل الآليات والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لضمان سلامة المعتمرين وزوار المسجد الحرام والمسجد النبوي من فيروس كورونا، استعداداً لاستقبال المعتمرين والمصلين بعد قرار عودة العمرة تدريجياً.

وحث السديس الجميع على تنفيذ الخطط والحرص على التطوير والحضور وخدمة المعتمرين، خاصة فيما يخص سقيا ماء زمزم، تطبيق الإجراءات الاحترازية، التعاون مع الجهات الأمنية في إدارة الحشود، دخول المعتمرين للبيت العتيق وخروجهم منه بطريقة آمنة وسهلة، وضمان حصولهم على العلوم الفقهية الصحيحة المتعلقة بمناسك العمرة وزيارة المسجد الحرام ومعاملتهم باللطف واللين.

واتخذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي العديد من الإجراءات الاحترازية بعد قرار عودة العمرة تدريجياً، الذي سيبدأ تطبيقه يوم الأحد المقبل، حيث سيتم تعقيم المسجد الحرام 10 مرات يوميا وتعقيمه قبل دخول كل فوج وبعد خروجه من المسجد الحرام.

كما سيتم توزيع ماء زمزم على المعتمرين في عبوات مغلفة حفاظا على سلامتهم ويمنع الوصول إلى الكعبة المشرفة والحجر الأسود، حيث سيكون الطواف من خارج الحاجز الموجود حالياً، إضافة إلى تجهيز أماكن مخصصة للعزل في حال ظهور أعراض كورونا على أي معتمر.